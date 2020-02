Ayuso intentará que no se suban impuestos en la Comunidad mediante el diálogo para que no les traten "como tontos"

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha indicado este martes que intentarán que no se suban impuestos en la región mediante el diálogo con el Gobierno central, ya que es la autonomía "que más recauda para el conjunto de los españoles" algo de lo que se sienten "orgullosos" pero no quieren que les traten "como tontos".

En una entrevista con la cadena 'Cope', recogida por Europa Press, Ayuso, al ser preguntada qué instrumentos puede utilizar la Comunidad para evitar "cargas fiscales", ha apostado, en primer lugar, por el diálogo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha afeado que aún no se haya reunido con ella.

En caso de no llegar a buen puerto mediante ese diálogo, la presidenta madrileña ha asegurado que intentará ir a los tribunales o a todas las instancias posibles para defender a los madrileños con los que se ha comprometido a una rebaja del IRPF, algo que hará también.

"Lo que intenta intervenir en Madrid no pretende hacerlo ni en el País Vasco ni en Cataluña. No nos pueden tensionar ni tratarnos a Madrid con desprecio cuando es la que más recauda para el conjunto de los españoles, que estamos orgullosos de hacerlo, pero que al menos no nos traten como tontos", ha lanzado.

A su juicio, el Gobierno central quiere "fomentar el agravio y la rivalidad" entre comunidades e intentar obligar a la Comunidad de Madrid a que no se bonifiquen impuestos como el de patrimonio o el de sucesiones. No obstante, Ayuso ha aseverado que es una "batalla" que dará sin cartel, porque "no hay derecho y es un impuesto que nunca debería haber existido".