Ayuso asegura que "ETA entregó la Legislatura a Sánchez": "No hay nada más miserable que deberle el Gobierno a Bildu"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparece ante los medios de comunicación, a 21 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este lunes que "ETA entregó la Legislatura" al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y ha valorado que no hay nada "más miserable" que deberle el Gobierno a Bildu.

Así lo ha expresado la dirigente autonómica en declaraciones a los periodistas tras presentar el Plan de Inclemencias Invernales, tras la supuesta reunión entre el secretario general de la formación soberanista, Arnaldo Otegi, con el presidente del Gobierno y con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para negociar la moción de censura contra Mariano Rajoy, algo que han negado desde los respectivos partidos.

"Esta reunión que hemos conocido, que no es una reunión, seguramente sean muchas a lo largo de largo tiempo a espaldas de los ciudadanos, lo que tengo que decir es que ya se corrobora, queda claro, que ETA le ha entregado la Legislatura a Pedro Sánchez. De ahí la obsesión de Bildu con la memoria histórica, con dividirnos en bandos a todos los españoles y de ir contra nuestra democracia", ha subrayado la presidenta madrileña.

Así, ha asegurado que "todo estaba en ese pacto" y ha censurado que ahora Sánchez quiera "fingir" que el exministro José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán "ya no tienen nada que ver" con él. "Gracias a ellos se reventaron las primarias en el PSOE y gracias a este pacto corrupto que nace, por lo que estamos viendo, también en Navarra con Santos Cerdán, el PNV y todos por medio, se mantiene la Legislatura", ha denunciado, a la vez que ha censurado que "expulsaran" a Rajoy con ese "pacto oculto sin luz ni taquígrafos".

Mientras tanto, Díaz Ayuso ha señalado que la situación tiene cada vez más "secuestrado" al presidente de Gobierno mientras él "gana tiempo para desprestigiar a jueces, fiscales, medios de comunicación y meter publicidad institucional por todos los poros de la piel".