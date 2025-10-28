Ayuso asegura que hay "responsabilidades para todos" en Valencia y critica que Gobierno solo esté al "cálculo político"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inaugura el Palacio de Justicia de Torrejón de Ardoz, a 28 de octubre de 2025, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que hay "responsabilidades para todos" tras el paso de la dana en la Comunidad Valenciana, no solo de presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y ha criticado que el Gobierno de España solo esté centrado en el "cálculo político".

"Pienso que el Gobierno de la Comunidad Valenciana está en la recuperación y que, más allá de ello, cualquier otra decisión es algo que se tiene que ver de aquí al final de la legislatura", ha valorado la dirigente autonómica en declaraciones a los periodistas desde Torrejón de Ardoz.

Díaz Ayuso ha subrayado que esta recuperación que es "necesaria para todos los valencianos", no cuenta con "la ayuda" de la Administración General del Estado que solo está "al cálculo político". "Me gustaría que aquellos de 'Si lo necesitan, que lo pidan', que me digan dónde estaban ese día, por qué estaban todos fuera, por qué tardaron tanto en aparecer, cuando hay responsabilidades para todos. Así que esto de ir ciñéndonos al relato, ahora que se cumple el aniversario, me parece lo peor", ha reprochado.

Por otro lado, ha dado a conocer que no acudirá al funeral de Estado por las víctimas de la dana que se celebra este miércoles en Valencia, en el primer aniversario de la tragedia y que estará presidido por el rey Felipe VI, y ha recordado que ya estuvo el año pasado en la misa, donde no se contó con la presencia de "galgo de Paiporta", en alusión al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.