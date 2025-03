Ayuso, tras asistir al acto de jura de bandera en Alcobendas: "Ha sido un inmenso honor acompañar a los vecinos"

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido esta mañana al solemne acto de jura de bandera de civiles en el municipio de Alcobendas, tras el último choque con el Gobierno por presidirla y después de acusar al Ministerio de Defensa de no dejarle encabezar este acto.

Tras asistir al evento, Ayuso ha subrayado en un tuit en su cuenta de la red social X que "jurar bandera es un acto solemne en el que se promete lealtad a España".

"También es un día precioso e inolvidable. Ha sido un inmenso honor acompañar a los vecinos de Alcobendas, municipio donde juré bandera hace años, en este día único", ha agregado.

En declaraciones a los medios, ha destacado que se está viviendo "algo inédito" en relación a la prohibición para que presidiera este acto civil, dado que "no había pasado esto en la historia". "En primer lugar, cuando desde Defensa supieron que quería venir, que era mi intención, amenazaron con cancelar directamente el desfile. Luego estuvo la alcaldesa hablando con ellos y a partir de ahí todo ha ido cambiando", ha detallado.

Así, ha subrayado que su propósito, presidir o no, "no es una cuestión de voluntad, ya que entiende que es "de protocolo, pero más allá de eso", para ella lo importante era "estar con los vecinos". "Me da igual tribuna arriba o abajo. Creo que lo importante es acompañarles y ese es el cariño que nos han trasladado. Su agradecimiento por estar hoy aquí", ha apuntado.

Al respecto, ha explicado que ha habido "tensas negociaciones" durante estas semanas. "No querían que viniera bajo ningún concepto. Incluso querían cambiar el protocolo a la alcaldesa. Bueno, la tiene aquí, que ya lo puede contar. Y eso es algo que no se ha visto nunca, como tampoco cancelar el desfile del 2 de mayo", ha reprochado.

JURA DE 205 CIVILES

La Plaza Mayor de Alcobendas ha sido escenario de un solemne acto de jura de bandera de 205 civiles en el que han participado la presidenta de la Comunidad de Madrid y la alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara.

La alcaldesa ha asegurado que "este ha sido un acto muy importante para nuestra ciudad, que refleja el compromiso de las fuerzas armadas con la sociedad y el interés de los ciudadanos en reafirmar su vínculo con España".

"Y quiero dar las gracias a todos los vecinos que se han acercado a la Plaza Mayor para compartir este momento tan especial con todos los jurandos reafirmando también su compromiso con los valores que nos unen como sociedad", ha dicho.

Antonio R. Bernal Martín, general jefe de la Brigada "Guadarrama" XII, organizadora del acto, ha presidido en solitario esta jura para personal civil, en la que los ciudadanos han expresado públicamente su respeto y lealtad a la libertad, la justicia, la unidad y todos los valores constitucionales que representa la bandera española.

Durante el acto, los dos jurandos de mayor y menor edad, de 92 y 18 años respectivamente, han realizado una ofrenda floral en homenaje a los que dieron su vida por nuestra nación y, para finalizar, ha tenido lugar un desfile de la unidad militar participante a lo largo de la Avenida de España.