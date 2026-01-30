Ayuso avisa de que la dispensación de cannabis medicional en farmacias pueda llevar a "generalizarlo" y al "disparate"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en el Acto de Recuerdo del Holocausto que acoge la Asamblea de Madrid con motivo del Día Oficial de la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad - Marta Fernández - Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado este viernes de que la dispensación de cannabis medicinal en farmacias puede llevar a "generalizar" esta sustancia y también al "disparate" que se ha podido ver "en las calles de medio mundo".

"El paso previo a llevarlo a generalizarlo y de ahí, al disparate que se ve en las calles de medio mundo, empezando por las de tantas ciudades que hoy son escenarios de vidas destartaladas, de abandono y exclusión. Esta decadencia siempre viene de la mano de los mismos", ha indicado la dirigente regional en redes sociales.

Lo ha señalado así después de que el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, haya abierto la puerta a que la dispensación de preparados estandarizados de cannabis, actualmente restringida a los servicios de farmacia hospitalaria, se extienda a las oficinas de farmacia comunitaria.

"Después de un periodo inicial de dispensación en el ámbito hospitalario puede abrirse al ámbito de la oficina de farmacia comunitaria, en el caso de que se vea pertinente", ha señalado Padilla, quien ha añadido que a final de año se evaluará esta aspecto del real decreto sobre el uso de cannabis terapeútico que fue aprobado el pasado octubre, durante una jornada de la Sociedad Española del Dolor (SED).