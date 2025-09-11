Ayuso avisa de que España se enfrenta "a un abismo sin precedentes" y reivindica la alternativa "fiable" de Madrid

El secretario general del PP, Miguel Tellado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada al Debate sobre el Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado este jueves de que España se enfrenta "a un abismo sin precedentes" y ha reivindicado la alternativa "viable y solvente" que ofrece la región al Gobierno de Pedro Sánchez.

Así lo ha expresado en la primera jornada del Debate del Estado de la Región, en la que ha hecho alusión a las "diferencias" en cuanto a lo que ocurre en el seno del Ejecutivo de la Comunidad y de la nación, que son "abismales".

"Respeto por las instituciones, por la democracia representativa, el debate y la rendición de cuentas, vocación de servicio público, frente a la ideología, que es una forma más de privatizarlo de todos por un fin político", ha subrayado la presidenta madrileña, quien ha sacado pecho de la "estabilidad" de su Consejo de Gobierno frente a un "baile continuo" entre los portavoces de las carreras ministeriales.

También ha hecho alusión al "rigor presupuestario" de Madrid frente al "descontrol". "Un Metro de Madrid que alcanza su mejor valoración de su historia frente a trenes averiados en mitad del campo. La lista de diferencias es interminable", ha apostillado.

"EL SANCHISMO ES OSCURIDAD", ASEGURA

Así, ha asegurado que los resultados son también "distintos" ya que Madrid es una región "con empuje" en la que las empresas "encuentran oportunidades y es considerada por todo el mundo como una alternativa fiable y solvente", mientras el Gobierno "pierde relevancia internacional", ya que ha defendido que "el sanchismo es oscuridad".

"La gran pregunta es qué barbaridades va a poner en marcha el Gobierno de la nación en los próximos meses y qué vamos a hacer nosotros para que afecte lo menos posible a los madrileños y al resto de los españoles, incluyendo a las generaciones futuras", ha alertado la dirigente autonómica, ya que ha insistido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no tiene más proyecto que sobrevivir en La Moncloa a costa de lo que sea".

La jefa del Ejecutivo autonómico ha reprochado la acción de un Gobierno que se dedica a "freír a impuestos" a los ciudadanos y que centra sus esfuerzos en "intervenir la vida pública y privada". Lo hace con una gestión que es "un desastre" mientras siguen gastando "indefinidamente en ingeniería social y en la compra de medios de comunicación afines".

"Mientras el español medio está sometido a la mayor presión fiscal de la historia para que nadie funcione, para que todo se pare, para que pierdan las ganas, el incentivo, para que no haya prosperidad, para que todo dependa de la Administración", ha censurado, a la vez que se ha referido a unos servicios públicos en España que están "colapsando".

En concreto, se ha referido al SEPE, que opera con citas que se "alargan durante meses sin que nadie atienda"; las ayudas a los afectados por las danas o los incendios que "nunca llegan", o servicios como Renfe que han pasado "de ser un ejemplo en el mundo a ser un lastre".

"Si Madrid le recuerda dónde están los límites, y lo hacemos con datos y con la razón, lo siguiente es intentar descapitalizar España a toda costa, algo que no ocurre en ningún país del mundo", ha indicado la presidenta madrileña.

También ha cargado contra un Gobierno que llegó para acabar con la corrupción y la misma "venía de casa" con casos como el del ex ministro José Luis Ábalos o la mujer del presidente, Begoña Gómez, tal y como ha referido.

"Tramas que implican a ministerios, organismos públicos, empresas... Esa es la magnitud de la situación. Y frente a esto lo único que hacen es anunciar un plan de lucha contra la corrupción, como vendrá el de la prostitución, que no van a cumplir, por supuesto, y van a formar una comisión interministerial dirigida por María Jesús Montero, o lo que es lo mismo, poner al lobo a cuidar de las gallinas", ha aseverado.

UN PRESIDENTE QUE "NO PISA LA CALLE"

Díaz Ayuso ha asegurado que Sánchez "no pisa la calle" y pretenda que la convivencia en ella "sea imposible para que tampoco pueda salir nadie". A su vez, ha vuelto a aludir a que el Gobierno nunca "había atacado al Poder Judicial como sucede ahora", a la vez que se ha vuelto a referir al procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Por ello, considera que "nunca en la democracia se había levantado un muro entre españoles" desde la Presidencia del Gobierno con la "estrategia de la carcoma" de Sánchez.