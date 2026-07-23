Ayuso carga contra una "furibunda y ridícula" ley antitabaco que no atiende a los "problemas reales de los españoles"

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

CENICIENTOS 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra el proyecto para ampliar la ley antitabaco impulsado por el Gobierno central al considerar que es "furibunda y ridícula" y busca "aparentar que se gobierna" mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no atiende "los problemas reales de los españoles".

"En un momento en el que España envejece, va a haber una jubilación masiva de médicos, faltan médicos y pediatras y hay un problema estructural sanitario, ponerse con esta ley lo único que hace es aparentar que se gobierna", ha manifestado Ayuso desde el Puesto de Mando Avanzado en Cenicientos para el incendio de Villa del Prado.

Así, ha contrapuesto esta reforma a otras cuestiones como los incendios forestales, el estado de infraestructuras hidráulicas, las carreteras o la gestión del medio rural. "Los problemas reales de los españoles aquí los tenemos", ha dicho, aludiendo también al incendio forestal de Villa del Prado, que ha consumido ya 600 hectáreas de territorio madrileño y otras casi 300 en Toledo.

"Incendios, carreteras abandonadas, presas que están a punto de caducar y un verdadero problema de limpieza de montes", ha manifestado la presidenta madrileña, relegando a un segundo plano la necesidad de reformar la ley antitabaco en el contexto actual.

El Ministerio de Sanidad ha presentado esta semana el anteproyecto de reforma de la ley antitabaco, que amplía los espacios libres de humo a terrazas de hostelería, marquesinas, recintos deportivos, campus universitarios, vehículos laborales y piscinas públicas, entre otros espacios.