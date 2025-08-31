Ayuso carga contra Pedro Sánchez por 'multiplicar' la llegada de menores migrantes

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este domingo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por 'multiplicar' la llegada de menores migrantes a la región.

Lo ha hecho en su cuenta de la red social X tras conocer la detención de un menor de origen marroquí como presunto autor de una violación a una joven de 14 años cerca del centro de primera acogida de Hortaleza.

"Cada día son menores más agresivos y llegan en peores condiciones. Y la respuesta del gobierno de Sánchez es multiplicar su llegada y desatenderse de ellos mientras nos insultan a los presidentes", censura.

"A lo que se suman los cientos de miles de adultos que llegan por Bajaras cada año y los campamentos de Sánchez en Madrid. ¡No hay derecho! ¡Ya está bien!", añade.