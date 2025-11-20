Ayuso carga contra el "proyecto actual que desgobierna España": "Se sustenta sobre un pacto corrupto"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra el "proyecto actual que desgobierna España", al asegurar que se sustenta sobre "un pacto corrupto, sin luz ni taquígrafos" que está consiguiendo que el país "se esté yendo por el sumidero".

Así lo ha expresado la dirigente regional en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido al Tribunal Supremo que imponga 24 años de prisión al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por los cinco presuntos delitos que le atribuye --pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada-- en el marco de la supuesta trama de mascarillas en el 'caso Koldo'.

Ayuso ha censurado que el proyecto actual que gobierna en España se sustente en un pacto que "llevó al líder del Partido Socialista con urnas de cartón entre (José Luis) Ábalos y Koldo (García)", a lo que ha añadido que el Gobierno "no va a romper por más corrupción que esté saliendo" aunque sus socios "manipulen el Código Penal".

Así, ha criticado que el PSOE "expulsara" a Joaquín Leguina, "el único socialista que quería la reconciliación entre izquierda y derecha", mientras intenta "cancelar y perseguir a embajadores, escritores o presentadores de televisión".

"Cuando quieran darnos lecciones, miren a la izquierda y a la derecha. Le piden 24 años a su número 2 y otras decenas de años de cárcel a su otro número 2. Véngame a dar lecciones a mí", ha espetado la presidenta.

Por su parte, el diputado del PSOE Fernando Fernández Vara ha calificado a Ayuso como "la presidenta más anti mujeres de España", además de reprocharle que no quiera hacer un registro de objetores del aborto que "no señala a nadie" sino que garantiza que haya médicos "dispuestos a ejercer un derecho".

"No va contra ellos, esto va a favor de las mujeres. Madrid es la única comunidad que además lo incumple, porque usted es la presidenta más anti mujeres de España. La que manda a las mujeres a abortar. La que no dedica ni un solo minuto a condenar los asesinatos machistas, y el PP sigue su estela", ha afirmado, aludiendo al alcalde de Alpedrete, Juan Rodríguez, que hace "bandera del negacionismo".