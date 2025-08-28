Ayuso censura la "amenaza" de Gobierno para "imponer por la fuerza" un reparto de menores "sin procedimiento ni diálogo"

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este jueves la "amenaza" del Gobierno de Pedro Sánchez de "imponer por la fuerza" a las comunidades autónomas un reparto de menores migrantes "sin procedimiento ni diálogo".

Así lo ha indicado la jefa del Ejecutivo autonómico tras unas declaraciones del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en las que ha afirmado que el Gobierno velará por el cumplimiento de la ley "sin excepción" en el reparto de menores migrantes.

En respuesta, Ayuso ha criticado esta "amenaza" para "imponer por la fuerza" un reparto de migrantes "sin procedimiento ni diálogo y sin proveer los medios como le obliga la ley".

Todo ello, ha asegurado, por parte del mismo Ejecutivo que "expulsa a la Guardia Civil de regiones enteras, permite que los independentistas incumplan las sentencias, indulta a golpistas y malversadores, cerca a etarras y permite que los homenajeen, pone en la calle a violadores y no tiene política migratoria".