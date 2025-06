Ayuso censura que España esté en manos de aquellos que "usan la debilidad de Sánchez para acabar con la nación"

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este miércoles que España esté en mano de aquellos que "usan la debilidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para acabar con una "nación de siglos".

Así lo ha trasladado la dirigente autonómica en sus redes sociales, tras criticar que Bildu solo tenga "un plan y una condición" que es arrastrar a España a "república federal plurinacional", algo que pagará junto a Junts, a su juicio, con los "impuestos" de todos los españoles.

"Esta es la corrupción verdadera, la mortal: que España está en manos de quienes usan la debilidad de Sánchez para acabar con esta Nación de siglos", ha criticado.

Así ha respondido después de que el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, haya advertido de que ha habido "un cambio de pantalla", tras la presunta vinculación del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en el 'caso Koldo', y "ya no vale con decir 'los otros son peores'" para "sostener una legislatura o un gobierno".

A su entender, "el debate no es si va a durar Sánchez o si va a durar la legislatura", sino que "hace falta un bloque con un programa y un propósito". Así, ha planteado que si no "hay una depuración hasta el extremo, con medidas concretas", de los casos de corrupción y no viene "acompañada de un programa político plurinacional que acepte un modelo de Estado diferente y que haga lo que no se hizo en la transición, en el 78, difícilmente se estña haciendo el debate que necesita el país".