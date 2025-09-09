Ayuso censura la "falta de respeto" del Gobierno con las familias que apuestan por educación especial: "No hay derecho"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita el Centro Integrado de Formación Profesional Simone Ortega de Móstoles, a 9 de septiembre de 2025, en Móstoles, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este martes la "falta del respeto" del Gobierno con las familias que apuestan por la educación especial. "No hay derecho", ha afirmado.

Así lo ha expresado a través de sus redes sociales, el mismo día en que el Pleno del Congreso de los Diputados debate la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales que persigue reforzar el derecho de las familias a elegir el tipo de centro.

La presidenta ha respondido al portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, quien ha subrayado que estos centros especiales lo que hace es crear "guetos escolares". "Cada día la educación especial saca adelante a miles de familias con problemas extraordinarios. No hay derecho a faltar el respeto a estas familias, a sus hijos y a los profesores", ha criticado la dirigente madrileña.

Además, Díaz Ayuso ha valorado que esta "mala gente" lo que quiere es "destruir la raíz de la educación" y negar que cada persona "es única y tiene necesidades propias".