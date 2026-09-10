Ayuso censura a un Gobierno "mafia" que esconde "corrupción bajo las alfombra" y avisa de su "deriva propagandística"

1115858.1.260.149.20260910125447 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, a 10 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este jueves a un Gobierno "mafia" que esconde "la corrupción bajo las alfombras" y ha avisado de su "deriva totalitaria y propagandística" que "asfixia la convivencia y destruye la gestión y reforma de infraestructuras de Estado".

"Los españoles son víctimas de una guerra sin cuartel contra su Estado de Derecho, el último recurso que los defiende y protege", ha censurado la líder del Ejecutivo madrileño en la primera sesión del Debate del Estado de la Región (DER) en la Cámara regional.

En esta línea, ha reprochado que haya emprendido "una increíble persecución contra periodistas" tal y como asegura que demuestra la lista de periodistas del Ministerio de Interior, pero que también se centra en el "acoso a jueces y fiscales".

Ha vuelto a poner el foco en que la estrategia de Sánchez pasa por "colonizar empresas públicas y privadas estratégicas" para que todo el que ha operado en nombre del Gobierno "tenga después una salida muy bien pagada".

"Como han hecho con la Fiscalía General del Estado, que depende vergonzosamente del Gobierno, para emprender campañas contra adversarios políticos que han acabado en rotundas condenas para bochorno de carrera fiscal española ante los ojos del mundo", ha apuntado.

En este contexto, ha criticado que su labor "destruye la gestión y reforma" de infraestructuras del Estado como el aeropuerto de Barajas, que está "envejecido", o inversiones hídricas y contra el fuego que "están abandonadas ante el peligro de nuevas DANAS y grandes incendios forestales; por no hablar del clamoroso suspenso en los informes educativos de PISA".

Ayuso ha subrayado que el Gobierno "ha hundido la calidad educativa" al impulsar "políticas sectarias" que sustituyen la comprensión lectora, el conocimiento y el esfuerzo. A ello, ha añadido que España está "abandonada" al perder "el Sahara, su oportunidad en Gibraltar y los intereses de la agricultura, la pesca y del puerto de Algeciras, que cada vez pierde más en beneficio de Marruecos".