Ayuso censura un traspaso de competencias de inmigración a Cataluña que es "profundamente ilegal e inconstitucional"

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este martes el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña, que se debate hoy en el Congreso de los Diputados, al considerar que es "profundamente ilegal e inconstitucional".

"El traspaso de las competencias es profundamente ilegal e inconstitucional pero ahora todos los males de los políticos independentistas catalanes quieren que se lleve a España entera", ha criticado la dirigente autonómica en declaraciones a los periodistas desde el Hospital Niño Jesús, en el marco del pacto PSOE-Junts en esta materia.

En la misma línea, ha reprochado que quieran que la Constitución sea "papel mojado" y que "la ley y que el Estado de Derecho caigan a pedazos para imponer una nación paralegal a ojos de todo el mundo". Lo quieren hacer, a juicio de la presidenta, "con el dinero de todo el mundo y encima a costa del desguace de España entera".