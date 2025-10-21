Ayuso comparte con el alcalde de Texas (EEUU) las políticas de vivienda de la Comunidad como modelo de "gestión pública"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isbael Díaz Ayuso, junto al alcalde de la ciudad estadounidense de Austin, Kirk Watson. - COMUNIDAD DE MADRID

Abordan los retos que afronta una administración pública con la celebración de un evento como un Gran Premio de F1

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mantenido un encuentro con el alcalde de la ciudad estadounidense de Austin, Kirk Watson, en la que ha aprovechado para presentar sus principales políticas de vivienda y que han convertido a la región en "referente nacional y ejemplo de modelo de gestión pública innovadora".

Ayuso y Watson han intercambiado sus experiencia en esta materia con el objetivo puesto en fortalecer las políticas que faciliten el acceso a la vivienda. Austin aplica desde hace años medidas similares a las madrileñas, centradas en la liberalización del suelo, la reducción de trabas burocráticas y la agilización de licencias, entre otras, ha destacado la Comunidad en un comunicado.

Entre las principales iniciativas, el Gobierno regional ha destacado la ampliación del Plan Vive, un modelo público-privado que ha permitido entregar cerca de 5.000 pisos a jóvenes y familias madrileñas y que prevé alcanzar 14.000 viviendas en más de 20 municipios, de las cuales 5.500 estarán destinadas exclusivamente a menores de 35 años dentro del programa Plan Vive Solución Joven.

PLAN DE CHOQUE

Estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Choque 2024/2025, del que ya se ha completado el 90% de las medidas previstas. La presidenta anunció además una nueva fase, con horizonte en 2027, que incorpora 15 propuestas adicionales, entre ellas la ampliación hasta los 50 años del programa Mi Primera Vivienda, que ofrece hipotecas de hasta el 100% del valor del inmueble.

Hasta la fecha, nueve entidades bancarias se han adherido ya a esta iniciativa, que ha beneficiado a más de 5.000 jóvenes.

El Ejecutivo autonómico continúa reforzando también la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos mediante el Plan Alquila, que ha formalizado más de 53.000 contratos de arrendamiento en menores de 35 años, ofreciendo a los propietarios un seguro gratuito de impago, asesoramiento e intermediación profesional.

Por otro lado, la Agencia de Vivienda Social (AVS) gestiona un patrimonio de 50.000 inmuebles que constituyen el hogar de 100.000 madrileños en 119 municipios. Durante esta legislatura, se sumarán otros 2.100 nuevos hogares destinados a personas vulnerables, de los cuales más de la mitad ya están en construcción.

RETOS EN LA ORGANIZACIÓN DE LA F1

Más allá de los temas de vivienda, Ayuso y Watson han abordado también los retos que afronta una administración pública a la hora de organizar un evento del calibre de una carrera de Formula 1. Austin alberga desde el año 2012 el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de Las Américas.

Ambos dirigentes han conversado sobre la infraestructura organizativa de accesos y transporte, que en el caso de Madrid, se podrá acceder directamente en transporte público, Metro y autobuses de la Empresa Municipal de Transporte. También han abordado sobre cómo aprovechar los beneficios de acoger un acontecimiento deportivo como la Fórmula 1, que llegará a Madrid en septiembre de 2026.