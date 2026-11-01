Ayuso concede la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al presidente de Chile

Archivo - El presidente de Chile, José Antonio Kast. - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE - Archivo

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entregará este lunes la Medalla Internacional del Gobierno regional al presidente de Chile, José Antonio Kast.

Esta es la máxima distinción honorífica que concede la Comunidad de Madrid, según ha recordado en un comunicado el Gobierno autonómico. El acto tendrá lugar en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional.

Será una vez publicado el decreto de la presidenta en el Boletín Oficial regional (BOCM), y que reconoce a personalidades e instituciones de relevancia internacional por "su contribución a los valores universales y su impacto en la sociedad"-

En los últimos años, han recibido la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid el Papa León XIV, los Estados Unidos de América por el 250º aniversario de su independencia y Edmundo González, en 2026; Javier Milei en 2024, o Volodímir Zelenski en 2022