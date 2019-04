Ayuso contesta a Henríquez de Luna que tiene que estar muy agradecido al PP tras 28 años como cargo público

Publicado 21/04/2019 12:38:15 CET

La candidata del PP a la Presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado un mensaje a su ya excompañero de filas Íñigo Henríquez de Luna diciéndole que tiene que estarle muy agradecido al Partido Popular tras 28 años como cargo público.

"Le deseo todo lo mejor y sé que una persona cuando dedica muchos años de su vida a un partido es precisamente esa persona la que tiene que estar muy agradecida al partido", ha manifestado desde la Plaza Mayor, donde ha compartido un acto con el candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Martínez Almeida.

Almeida ha manifestado, a su vez, que Henríquez de Luna "tiene todo el derecho a pasarse a Vox, tiene todo el derecho a buscarse un nuevo trabajo después de 28 años como cargo público".

Díaz Ayuso ha contestado que la marcha a Vox de Henríquez de Luna no dañará al PP. "Creo que a estas alturas no. Tras 28 años no", ha contestado a la prensa. En cuanto a si le ha sorprendido el anuncio, la candidata ha declarado que en los próximos días se conocerán más datos sobre "éste y cualquier otro fichaje" y que lo único que sabe es que el PP es "el partido de siempre" y que está "unido".

"Creo que somos un gran partido, que el PP tiene ahora más fuerza que nunca en Madrid, que vamos a ser los ganadores no sólo en las generales sino también en las autonómicas y municipales", ha declarado Isabel Díaz Ayuso tras desear "todos los éxitos" al ya exconcejal.