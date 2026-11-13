Ayuso, contra "jetas" y "comunismo rosa": "Nos jugamos todo, si no lo hacemos ahora el retorno va a ser imposible"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un mitin del Partido Popular con jóvenes, a 13 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El encuentro se enmarca bajo el lema ‘Reconstrucción Nacional en Madrid’ y forma parte del inicio - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP madrileño y de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra la "mafia" que vive en La Moncloa y el "dictador" Pedro Sánchez, "enamorado de sí mismo", en un discurso centrado en "las personas de bien" que viven en la región y contra "los jetas" y el "comunismo más rosa" teniendo claro que las elecciones del 29 de noviembre son vitales por el momento "crítico" actual. "Nos jugamos todo, si no lo hacemos ahora el retorno va a ser imposible"", ha advertido.

En un mitin con afiliados y simpatizantes en San Sebastián de los Reyes junto a la alcaldesa de la localidad, Lucía Fernández, y la regidora de Alcobendas, Rocío García Alcántara, ambas candidatas por Madrid al Congreso de los Diputados (número 14 la primera, 16 la segunda), Ayuso ha alertado contra "ese clasismo que hace papilla a las sociedades", algo que no es propio de Madrid, cuya fortaleza se ve en su capacidad de "acoger, integrar y caminar todos juntos".

"En Madrid no hay lugar para los jetas, en Madrid hay lugar para la gente de bien", ha recalcado sobre "una región que no es para vagos", para cargar contra "aquellos que no tienen escrúpulos y que viven del pueblo". Son los que "dividen la sociedad creando identidades para tenerlos colectivizados y entretenidos, unos porque son mujeres, los otros porque son no creyentes, unos porque son homosexuales". "Y es así como las sociedades, poquito a poquito, son controladas directamente por el poder. Mientras tengan a la sociedad de bien tensionada y enfrentada, esa gente vive de ellos y se puede perpetuar en las instituciones", ha analizado.

Ayuso se ha negado a ser gobernada por "la zozobra y el caos", características propias del "socialismo bolivariano y el comunismo" que ha asolado Venezuela o Cuba. "Tenemos los días contados para no acabar por ese camino" de la Venezuela de Chávez, ha alertado afirmando que se va filtrando esa "dictadura" sin ir de frente sino "con flores, con besos, con talante, con la ceja, con las mismas monsergas".

"Es verdad que ahora es un comunismo mucho más moderno, a través de plataformas, a través de actores, que eso siempre lo hizo el comunismo, pero todavía todo más rosa, más bien vestido. Pero es otra vez igual", ha descrito pidiendo al electorado "no dejarse engañar".

"CONCENTRAR EL VOTO"

Díaz Ayuso ha llamado a "concentrar el voto en Alberto Núñez, Feijóo". "No esperéis a que la mafia llame a tu puerta para tomar cartas en el asunto porque si no, cuando os queráis dar cuenta, va a pasar como en estos países que ya no tienen una institución a la que acudir ni una sola plataforma donde alzar la voz", ha sostenido.

La presidenta de los 'populares' madrileños ha pedido al electorado que sea consciente de lo que está en juego, para resaltar que, "entre tanta mentiras hay una persona que no ha defraudado en ningún momento, Alberto Núñez Feijóo".

Le ha descrito como "buena persona", "humilde" y con "paciencia infinita". "Si ya vienes malo de casa pues ya estáis viendo lo que ocurre. Si creces entre saunas, pues ya has visto lo que ocurre. Si creces entre joyas que tienes en la oficina y no sabes de dónde te vienen, si vas a las dictaduras y dices que todo está perfecto mientras te están alojando en hoteles de lujo y tú te estás lucrando con el pueblo, pues ya está", ha lanzado contra los socialistas.

"¿Qué quieren, un presidente que baile, que se grabe vídeos de TikTok mientras te están invadiendo el país? No, no busquen eso porque no son tiempos de esto", se ha dirigido contra Sánchez. "Son tiempos ya de dejar tanta frivolidad y tanta chatarra averiada fuera", ha instado.

Por eso ha subrayado la necesidad de concentrar el voto y romper la estrategia premeditada de Moncloa, que pasa por "dividir al PP en dos y aupar al PSOE en uno". "Yo solamente pido que no tengáis nunca miedo al miedo, que eso es lo que pretenden y eso es lo que nunca nos ha movido en el Partido Popular de Madrid. Hay que ganar con ganas, las ganas es lo más liberal que existe porque brota de uno", ha enzalsado acabando el mitin con un "¡viva Madrid y viva España!".

"EL SANCHISMO SON CLOACAS, JOYAS EN CAJAS FUERTES Y PROSTITUCIÓN"

La alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, Lucía Fernández, ha hecho una intervención muy crítica contra "su sanchidad", en referencia irónica al presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, advirtiendo a los socialistas de que se acabó con los "comisarios políticos" desde el 29N, empezando por el dimitido exdelegado del Gobierno Francisco Martín, a quien ha acusado de convertir la Puerta del Sol en "un estercolero, con el comercio arruinado y todo para montar un spa en una fuente pública".

"Y claro que no somos iguales porque nosotros no colocamos en las empresas públicas a novias, amantes, amigos sin ninguna formación y pelotas ineptos de todo pelaje que han entrado con el carné del PSOE en la boca a costa de un expolio de dinero público y con nula credibilidad entre el común de los mortales".

La alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, "partner" de Fernández, ha cargado contra "el peor presidente de la historia del país", Pedro Sánchez, "un traidor, un cobarde, un sectario, el okupa del poder, el galgo de Paiporta".

"El sanchismo son cloacas, joyas en cajas fuertes y prostitución con dinero público. También es irse de vacaciones 25 días mientras invaden sus fronteras abandonando Ceuta a su suerte. Pero el sanchismo también es la cobardía de ignorar a las víctimas de la dana, de Adamud, de Hurda y del gran apagón. El sanchismo son privilegios a cambio de votos, secuestrar a España y entregarla a los independentistas. También es corrupción, enchufes, imputaciones, condenas, mordidos, indultos y amnistías", ha condenado.

Por contra ha situado a Ayuso. "Te necesitamos por tu templanza, por los miles de aciertos y por tu humildad, por tu entrega, por tu sacrificio. Caminante no hay camino sino huellas de Isabel Díaz Ayuso a seguir imitando", ha cerrado.