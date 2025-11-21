Ayuso cree que fiscal general y Sánchez "cooperaron coordinados" con objetivo de "acabar" con ella "por vías ilegítimas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparece ante los medios de comunicación, a 21 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este viernes que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "cooperaron coordinados" con el único objetivo de "acabar" con ella "por vías ilegítimas".

"En ninguna democracia liberal un fiscal depende del presidente del Gobierno, y aún menos cooperan coordinados en operaciones de Estado hasta llegar a ser condenados por el Tribunal Supremo. ¿Cómo explicarle al mundo que España no tolera que su presidente arremeta impunemente contra el Poder Judicial?", ha reivindicado la dirigente regional en su primera comparecencia tras la condena del fiscal.

Considera la presidenta que el 20N pasará a ser "un día histórico para la democracia española" porque la justicia ha condenado a un fiscal general del Estado por "cometer un delito con el único objetivo de atacar y dañar a un adversario político". Además, ha expresado que España "no se merece un Gobierno que les mienta, ni que les parta en dos".

Lo ha expresado en una comparecencia ante los medios de comunicación desde la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional, después de que el TS haya condenado al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --pareja de Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))