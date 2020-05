Ayuso cree que el Gobierno "juega" con el pase a fases y ve relación en las decisiones sobre Cataluña y Madrid

Defiende que el sistema sanitario madrileño "ha estado a la altura" y reprocha al Gobierno central falta de ayuda

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de jugar con el pase a las fases de la desescalada de "manera indiscriminada" y teme que las decisiones que se toman para Madrid tengan que ver con las que se toman para Cataluña.

"Están jugando con el pase a estas fases de manera indiscriminada sin saber el daño ni el perjuicio que están causando. Si hubieran actuado a tiempo desde luego la epidemia hubiera sido menor pero si hubieran tenido un proyecto claro de Gobierno, cosa que tampoco, sabrían que esas fases ni siquiera están bien pensadas", ha lanzado en la sesión de control del Pleno de la Asamblea, en el turno de respuesta al portavoz del PP, Alfonso Serrano.

Para Ayuso, el Ejecutivo central no puede estar "titubeando y dudando cada semana" para ver como pueden o no jugar. "Mucho me temo que las decisiones que estamos tomando para Madrid tienen que ver, a su vez, con las que están tomando para Cataluña", ha indicado a continuación.

Según la jefa del Ejecutivo autonómico, "Madrid ha hecho los deberes" y, como ejemplo, ha puesto que han triplicando las UCIs y reforzando el personal sanitario. Así, ha incidido en que la región está preparada para pasar de fases por mucho que la critiquen desde "los medios afines al Gobierno".

Ayuso ha hecho hincapié en que la Comunidad ha sido "fuertemente golpeada en una pandemia" y no tienen la culpa de ser "madrileños dentro de España", refiriéndose a las palabras de ayer del secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Rafael Simancas.

"Somos la puerta al mundo, teniendo en cuenta que tenemos un aeropuerto como Barajas, el AVE y que cuando la epidemia ya asomó la cara estaba prácticamente todo el país contagiado", ha indicado la dirigente regional.

Para Ayuso, "el sistema sanitario de la Comunidad ha estado a la altura" y "es un ejemplo para el mundo". En este punto, ha indicado que les ha faltado "mucha ayuda" del Gobierno de la Nación, algo que no dejará de decir nunca pese a las "campañas mediáticas" en su contra.

"Intentan que el número de contagios, el número de muertes y, sobre todo, el número de contagios entre profesionales sanitarios, que ahí es donde se demuestra la negligencia, se tape una y otra vez intentando deshacer lo que se ha conseguido en la Comunidad", ha manifestado.