Ayuso cree que el Gobierno tiene “una actitud prepotente” con CCAA y le recuerda que el IVA de 2017 es de los madrileños

Publicado 29/10/2019 20:17:43 CET

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que el Gobierno central tiene "una actitud un tanto prepotente" con respecto a las autonomías y le ha recordado que los 377 millones del IVA correspondiente a diciembre de 2017 que les adeuda es "dinero recaudado por todos los madrileños a través de su esfuerzo y de su trabajo".

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de un acto de campaña del PP en Chamberí, Ayuso ha incidido en que a lo largo del día de mañana van a empezar los trámites para presentar ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo porque se acaba el plazo y ya les han dicho que no les van "a devolver nada".

La dirigente regional ha sostenido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está "jugando con el dinero" de las comunidades, intentando presionarlas para que dejen "el discurso liberal de las bajadas de impuestos". En este sentido, ha asegurado que lo que están haciendo es "avisar de que en el caso de que ellos sigan instalados en La Moncloa" se tendrán que preparar las autonomías "como Madrid", donde se bajan impuestos y se crea empleo, y que son "independientes al mensaje socialista".

"Otra vez como paso en la época de Zapatero se han vuelto a instalar en la fijación con nosotros. Nos están obligando una y otra vez a que cambiemos el discurso y van a intentar todos los medios que vayamos contra nuestros propios pactos y subamos los impuestos", ha lanzado.

A su parecer, cuando hablan de "armonizar" los impuestos lo que hacen quieren hacer es intentar obligar a ciertas regiones a subirlos. "No hay estudio, no hay noticia, no hay lugar donde no se diga que la Comunidad está siendo el motor económico de este país y que en los próximos años va a ser con diferencia la autonomía que sigue creciendo", ha remachado.