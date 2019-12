Ayuso cree que en Madrid pagan las "vendettas nacionales" de Vox y sostiene que "todo es negociable" en Presupuestos

Actualizado 18/12/2019 12:15:35 CET

Dice ahora que están hablando de las cuentas en el Gobierno regional y que luego lo harán con los grupos parlamentarios

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que en la autonomía pagan las "vendettas nacionales" de Vox y sostiene que "todo es negociable" de cara a la negociación de los Presupuestos de 2020.

Tras la presentación por parte de esta formación de una enmienda a la totalidad a las tres primeras deducciones fiscales presentada por el Gobierno regional, Ayuso ha incidido en que ha quedado claro es que a su izquierda y a su derecha "no quieren bajar impuestos". "Es algo que me parece realmente sorprendente y me parece que es desconocer Madrid", ha lanzado.

La dirigente ha defendido que la gente en la autonomía quiere "paz" porque no se pude seguir así, "sometidos a una locura entre comunidades, entre provincias, en los mismos ayuntamientos...". Para la presidenta, "la fragmentación política es tal que únicamente" se habla de lo mismo.

Por ello, ha reivindicado el papel de Madrid, que es "tan importante", y ha reclamado que Ciudadanos, Vox y PP deben "permanecer unidos". "Tenemos que hacer grandes sacrificios los tres que hemos dado estabilidad a este Gobierno. Entre nosotros somos distintos, tenemos muchas diferencias y nos pegamos constantemente pero no pasa nada eso enrique el debate", ha dicho.

Ayuso ha considerado que los "puntos de unión son mucho más importantes" y no entiende que tengan que estar con esa "inestabilidad". Además, lo que ve es que están pagando también "vendettas nacionales".

"Tienen una discusión en el Congreso de los Diputados, lo pagamos las comunidades autónomas tienen una bronca en Zamora y lo pagan en Cádiz. A mí hay veces que se me rebelan porque un día le dijeron al alcalde no sé qué... Al final estamos jugando siempre a dar estas batallas que no conducen a nada y sobre todo el más afectado es el ciudadanos. Conozco a ninguno en Madrid que no quiera que se bajen esos impuestos o se le apliquen deducciones fiscales", ha espetado durante su intervención en un desayuno de Nueva Economía Fórum.

NEGOCIACIÓN DE PRESUPUESTOS

En cuanto a los Presupuestos, ha incidido en que algunas autonomías como Castilla y León, Murcia y también Madrid tienen "menos margen" porque han tenido "menos tiempo" al haber comenzado las legislaturas dos meses más tarde. A esto, ha apostillado que hay que tener en cuenta la situación política nacional que "no arroja ninguna estabilidad ni certidumbre" dado que no sabe que serán de las entregas a cuenta.

Con este escenario ha indicado que han querido ser "prudentes" y esperar "unos meses" antes de ponerlos en marcha. En este punto, ha dicho que han empezado hablando de las cuentas en el seno del Gobierno y que lo suyo es "seguir haciéndolo con el resto de grupos". A pesar de estas palabras, Ayuso había dicho hace apenas dos semanas públicamente que ya desde el Ejecutivo autonómico habían tenido encuentros con los partidos para hablar sobre la cuestión.

La presidenta madrileña ha declarado que desde la formación de Rocío Monasterio han vuelto a amenazar con su posición y que los van a tirar abajo pero ha remarcado que espera que al final "entren en razón y se den cuenta de que todo es negociable". "Todo se puede ver", ha dicho.

Así, ha hecho hincapié en que hay un compromiso del PP y Ciudadanos con los votantes de 155 medidas con líneas que son "inquebrantables". Según Ayuso, la idea es aplicar los presupuestos cuando la situación sea "más clara".