Ayuso cree que los "problemas" en Barcelona nacen de "políticas contra inmigración hispana" y de otros lugares de España

Defiende Madrid como lugar de apertura pero advierte de que no quiere que pasen "los mismos problemas" que en Molenbeek o París

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que los "problemas" en Barcelona tienen su origen en que durante "muchos años" los nacionalistas "favorecieron políticas en contra de la inmigración hispana y de aquella que venía desde otros rincones" de España.

Así lo ha lanzado en la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid ante una pregunta de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, sobre bandas juveniles.

Ayuso ha defendido que su Gobierno está en contra de que haya "inmigración irregular descontrolada" y también de "la violencia, los machetazos y cualquier tipo de agresión", venga "de donde venga".

"Desde luego me niego a que en Madrid pasen los mismos problemas que en lugares como Barcelona, o como en Molenbeek, o como en París", ha advertido a Vox, para luego reivindicar Madrid como una región "de apertura" y "de integración" que busca dar "igualdad de oportunidades ante el empleo, la sanidad y la formación".

La portavoz de Vox ha descrito la región como un lugar en el que muchos barrios viven bajo el "terror" de las bandas latinas "importadas desde los lugares más violentos del tercer mundo". Asimismo, ha reclamado desde el Ejecutivo regional se exija al Gobierno central la "expulsión de estos criminales".

"¿Ustedes los van a expulsar? ¿Dónde? ¿Dónde van a expulsar a un chaval cuyos padres pueden ser del continente americano, pero han nacido en Ciudad Lineal?", ha cuestionado la presidenta autonómica, quien ha vuelto a acusar a Vox de "engañar" a los madrileños al adjudicar al Ejecutivo regional competencias propias del Estado.

Ayuso ha defendido que desde el Gobierno autonómico se está trabajando, entre otros, para que los jóvenes "ventan de donde vengan" estén "más tiempo en los colegios, en entornos seguros" y por "trabajar contra las drogas", al entender que "detrás de casi todas estas bandas juveniles" siempre están estas sustancias.

También ha resaltado su trabajo junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil para desplegar programas para evitar "que se enrolen en las bandas" o que una vez "presos de ellas" puedan "dejarlas atrás".

"Todo su discurso siempre es falaz. Lo último ya es decir que en este parlamento se puede discutir o se puede regular acerca de la edad penal de los menores cuando es un artículo expreso de la Constitución Española. No conocen los distritos ustedes, no conocen las competencias de la Comunidad de Madrid, no conocen nada porque están en contra de las autonomías y de la propia región, son totalmente incoherentes y falaces", ha zanjado.