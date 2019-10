Ayuso cree que Sánchez ve España con un "agujero en el centro que es Madrid" y que no "le interesa nada"

Publicado 31/10/2019 9:34:07 CET

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ve el mapa de España "como un donut donde hay un agujero que es Madrid, que no le interesa nada".

En una entrevista en la 'Cadena Cope', recogida por Europa Press, la dirigente regional ha asegurado que Sánchez, con su acusación de que en Madrid existe 'dumping fiscal', además de buscar "la confrontación entre comunidades" ha usado el "tan dañino argumento de las culpas ajenas y de los agravios", que "tanto daño ha hecho al Estado autonómico.

"Me parece increíble que una comunidad autónoma que está creando tanto empleo tenga que ser precisamente la que está en su ojo de mira", ha criticado. En este sentido, ha asegurado que lo que tienen que hacer otras regiones es "seguir el mismo ejemplo" que Madrid y bajarlos porque si no los inversores internacionales no van a elegir España.

A su parecer, el socialismo es "el reparto equitativo de la miseria", que quiere que todos estén "igual de mal", incapaz de reconocer que en la región cada vez hay "más gente que cotiza y que gana más dinero" precisamente por su política fiscal. Además, ha criticado la "política provincianista y de gestión de sentimientos" que lleva a cabo el socialismo y la fijación que tienen con las autonomías que "son liberales".

En este punto, ha insistido en que el impuesto de Sucesiones y Donaciones que está bonificado en la autonomía "ha recaudado más" porque antes había 4.000 personas que accedían a él y ahora mismo más de 46.000. "Antes recaudábamos 20 millones de euros por este impuesto y ahora 32", ha asegurado, para a renglón seguido indicar que si sube este impuesto lo que se hace es muchas familias no puedan adquirir una vivienda heredada porque "no pueden pagar las plusvalías".

Para Díaz Ayuso, se trata de un impuesto "anacrónico", que no existe en 15 países de la Unión Europa, igual que lo es el de Patrimonio, un "impuesto transitorio que se puso en el año 77 de manera excepcional y que allá donde se pone lo que hace es arruinar a quien menos tiene".

RIVALIDAD ENTRE CCAA

Por otra parte, preguntada por una posible rivalidad entre autonomías del PP por la fiscalidad, la líder del Ejecutivo madrileño ha asegurado que todas estas lo ven de la misma manera porque creen "en la iniciativa individual, en la colaboración público-privada, en la eliminación de trabas para crear puestos de trabajo y dar alas a aquellos que ponen el patrimonio de sus hijos en riesgo".

"Esto es lo que nosotros siempre hemos defendido y sin embargo son las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas las que buscan esa confrontación y quieren alimentar esa suerte como de recelo y de culpa. Y es que no hay estadística, dato, informe, que diga que la Comunidad es la mejor que va", ha apostillado.

Frente a esto ha asegurado que Cataluña tiene 13 impuestos propios y que más que "España nos roba" son ellos los que "roban a otros catalanes". Aunque en este punto, ha hecho hincapié en que "en un mundo globalizado" ella no quiere competir con otras regiones como Murcia o Galicia sino que lo quiere hacer, por ejemplo, Reino Unido.