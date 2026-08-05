Ayuso cree que sería "poco inteligente" que le buscaran una casa que no podría "esconder" y ve intención de "hacer daño"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 29 de julio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que sería "poco inteligente" que le "buscaran una casa" que no podría "esconder" y defiende que se han dado "dos circunstancias a la vez" que suenan "muy bien para intentar hacer daño", en relación a la compra del ático de Chamberí y la venta por parte de su pareja, Alberto González Amador, de la casa en la que residían.

"Uno no puede ocultar dónde vive y tampoco puede ocultar dónde trabaja", ha recalcado la mandataria madrileña ante las preguntas de los medios de comunicación reunidos en Villa del Prado, donde ha tenido un encuentro con los alcaldes de los 17 municipios afectados por el incendio de la Sierra Oeste.

Díaz Ayuso ha insistido en que sería "muy poco inteligente" a estas alturas de su carrera política y ha remarcado que no podría vivir "como si estuviera en un búnker" para que no le vieran los vecinos.

Además, ha ironizado con que si ella hubiera tenido la intención de tener una vivienda oficial ha "tardado un poquito", "siete años" desde que llegó a la Presidencia regional. Cree que "lo lógico" en ese escenario hubiera sido que el "primer día" en el cargo lo hubiera decidido "como tantos ministros de los que no se sabe nada, ni dónde viven, ni dónde tienen los inmuebles, ni cuánto cuesta". "En mi caso es que no tiene nada que ver", ha apostillado.

Cree que existe una "intención de mezclar" dónde vive con dónde se va a trabajar estos meses en los que la Real Casa de Correos esté en unas obras que comienzan en otoño, cuestión que aún no está definida.

"Yo entiendo que casen los relatos, porque queda muy bien y así estamos dándole vueltas y estirando y estirando y estirando lo que haga falta esto, pero es lo que hay", ha zanjado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"TODO AQUELLO QUE AHORA MISMO NO ES NECESARIO SE PONE A LA VENTA"

También ha defendido la puesta en venta de este ático en Chamberí y ha sacado pecho de que desde que llegó al Gobierno cada vez hay "menos consejerías y menos gasto público y organismos" y que, además, "todo aquello que ahora mismo no es necesario se pone en venta.

Ha argumentado que Planifica Madrid --empresa que adquirió el inmueble-- a lo largo del año "compra y vende" y que ella no conoce estos movimientos porque no es su "competencia saberlo", pero sí de los consejeros de cada organismo.

"En este caso creo que lo mejor es desde el primer minuto dejarlo ahí, venderlo y aprovechar tanto ese recurso como el de los inmuebles de Gran Vía para destinarlo en este momento a una necesidad como es esta. Y creo que no se entendería que ese gasto se empleara en otra cuestión teniendo una necesidad como la que tenemos", ha planteado.

Preguntada, por otra parte, por los mensajes de apoyo a Ayuso por parte de diputados 'populares' de la Asamblea, ha señalado que es "más viejo que el hilo negro" en política.

Así, ha recordado que el PP es el grupo parlamentario que sostiene al Gobierno con sus votos y que es normal que "entre ellos se den mensajes de apoyo". "Eso lo hacen todos los gobiernos del mundo mundial", ha rematado.