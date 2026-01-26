Ayuso cree que la visita del Papa a Madrid será "histórica" y espera que todas las administraciones estén "a la altura"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en un acto de campaña electoral, en el cine Palafox, a 25 de enero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que la visita de Papa en la región será "histórica", espera que todas las administraciones estén "a la altura" y pondrá "todo lo que esté en su mano" para colaborar y ayudar en este viaje que es "un motivo de absoluto orgullo".

"Me parece que es un gesto enorme con el mundo en español, con nuestro país y también con aquellos que sufren, porque en parte también tiene la vista puesta en los inmigrantes y en las Islas Canarias, muchas veces olvidadas", ha expresado la dirigente regional en un desayuno informativo en la capital.

Así, ha indicado que es "un verdadero orgullo" esta visita y va a poner todo lo que está en su mano para que todo salga "a las mil maravillas" y para sentirse "profundamente orgullosos" de España y la celebración de grandes eventos.

Espera que el resto de administraciones "colaboren" porque es algo que afecta "a España entera" y también influye en su prestigio. "Se trata de una ciudad, una región y de un país que somos de convivencia, en pluralidad, en su mayoría católico, se sea o no se sea creyente y creo que eso es lo que tiene que quedar de la visita de Su Santidad a nuestro país", ha valorado.

La Iglesia española baraja también el mes de octubre, aparte de junio, para el eventual viaje del Papa León XIV a España en 2026 --pendiente de confirmar aún por la Santa Sede-- y ha propuesto el Bernabéu, el estadio del Real Madrid, entre los escenarios de la visita, según confirmaron fuentes eclesiales.

Las mismas fuentes han insistido en que la fecha del viaje aún "no está cerrada" y podría ser, bien en junio, mes que se había barajado hasta ahora ya que coincide con el centenario de la muerte del arquitecto, Antonio Gaudí, que dirigió la construcción de la Sagrada Familia desde 1883 hasta su muerte, y con la culminación de la torre de Jesucristo, pero para el que van "muy justos" de tiempo; o bien en octubre, dando a la Iglesia española y a las administraciones algo más de tiempo para organizar la visita.