Ayuso critica a Bolaños por "desprestigiar" al juez Peinado tras el procesamiento de Begoña Gómez: "Algo nunca visto"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una visita al nuevo Centro de Salud de Atención Primaria Parla Este y Centro de Salud Mental, a 6 de abril de 2026, en Parla, Madrid (España). El Centro de Salud de Atención Primaria Parl - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por "desprestigiar" al juez Juan Carlos Peinado, tras procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Lo ha manifestado este martes en 'Wake Up, Spain! Wake Up, Europe!', el foro económico organizado por El Español, Invertia y Disruptores en la Casa de América, donde ha asegurado que lo que se está viviendo en estos últimos años, especialmente en los últimos meses, les "hace polvo en credibilidad".

"Ver a un ministro de Justicia desprestigiando a un juez o a un fiscal general del Estado condenado (en referencia a Álvaro García Ortiz) haciendo lo mismo con los magistrados del Tribunal Supremo es algo que nunca se ha visto en una democracia liberal, que tiene que atraer, dar confianza y que tiene que decirle a los inversores que no va a cambiar las reglas de juego a mitad de partida", ha censurado.

En concreto, Bolaños aseguró que la decisión del juez Peinado, de procesar a la esposa del presidente del Gobierno, "ha avergonzado a muchos ciudadanos" y "a muchos jueces y magistrados" de España. "El daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable", sostuvo.

"Ver que se salen de las cárceles los que han cometido los delitos más graves, que son aquellos que atentan contra la libertad y la vida, que se indulta a responsables de los mayores casos que se han visto en España, que uno decide que no va a los requerimientos del juez, que no atiende a ellos y que el juez simplemente es un elemento a destruir y a desprestigiar en tiempo real y juzgar a través de prensa o a través de políticos (...). Esto es algo que nunca se ha visto en España. No puede ser", ha señalado Ayuso.