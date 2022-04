Ayuso critica que busquen llevarla "a la cárcel" por opinar y reafirma sus palabras sobre mejorar la atención sanitaria

Apunta a que ya van "18 fracasos" de la izquierda en la Justicia contra ella

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayusi, ha criticado que la izquierda busque llevarla "a la cárcel" por sus declaraciones sobre los sanitarios y se ha reafirmado en sus declaraciones sobre que la atención al ciudadano en los centros de salud de la región debe mejorar.

"Yo no voy a ir a ningún tribunal, es que no he de ir a ninguno. Ya sé que les gustaría llevarme a la cárcel por opinar pero es que estamos en un país libre, donde en el ejercicio de mis competencias puedo hablar", ha manifestado en el Pleno de la Asamblea, donde la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, le había espetado previamente que el día 29 de abril es la fecha en la que "debutará en los juzgados no por las mordidas de su hermano, al menos de momento, sino por insultar a los sanitarios que aplaudían desde los balcones".

El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid ha admitido a trámite la demanda de conciliación interpuesta por CC.OO. contra la presidenta por desacreditar a los profesionales sanitarios del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y ha citado a las partes el próximo 29 de abril.

"Quiero estudiar profundamente que está sucediendo en los centros de salud en Madrid porque no en todos los casos los ciudadanos tienen que estar esperando haciendo colas y por qué en algunos no cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos... lo vamos a investigar", señaló la presidenta en diciembre.

"BOCHORNO", LANZA PODEMOS

También Jacinto, en su intervención, ha criticado que intente "desviar la atención" para intentar "tapar que se ha apropiado descaradamente" de los impuestos de los madrileños para "enriquecer a su entorno", como también "el señor (José Luis Martínez) Almeida". Así, ha subrayado que las "irregularidades son tan evidentes" que a la Fiscalía Anticorrupción se suma también la Fiscalía Europea "para investigar los sapos de los Ayuso".

"El bochorno ya no es solo el que nos hace pasar usted a nivel regional o el señor Almeida a nivel municipal sino que hasta las instituciones europeas están preocupadas por si su clan han metido de nuevo la mano en la caja. Esta vez no en la B sino en la caja A", ha declarado.

"SON EL PARTIDO DE NEURONA"

"Hay que aguantarle todo por la inviolabilidad parlamentaria pero cualquiera de sus acusaciones fuera desde luego serían objeto de querellas que, en este caso, sí que serían aceptadas a trámite", ha contestado Ayuso, al tiempo que ha espetado que en los casi tres años en los que ha sido presidenta la izquierda ha acumulado "18 fracasos en distintas instancias". Así, ha criticado que hayan intentado "de todas las maneras ilegítimas acabar con un gobierno que está siendo austero".

Ayuso ha criticado, además, que Podemos es el de los "11.000 contratos en el Ayuntamiento de Madrid, el partido de Neurona, de las niñas de Galapagar, de aquellas personas que están acusadas por pederastia, de las maletas con dinero", por "los fraudes a la Seguridad Social, por las 'becas black', por la ruina y por la tiranía donde gobiernan".

"El partido que nació de las dictaduras, que se lucra de ellas, que son enemigos de las democracias liberales, me podrán decir lo que quieran pero es que estamos en un Estado de Derecho. No voy a acabar en la cárcel, no voy a ir a ningún tribunal, no soy juzgada por nada, porque no he hecho absolutamente nada", ha zanjado.

"LA ATENCIÓN TIENE QUE MEJORAR"

A continuación, también la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha afeado a la presidenta sus declaraciones sobre la atención sanitaria. Ante esto, Ayuso ha sostenido que nunca se había intentado llevar a un político a los tribunales "en el ejercicio de sus competencias dar unas opiniones". A su parecer, es "gravísimo" que la presidenta de la Comunidad de Madrid "no se pueda expresar en los medios de comunicación".

"¿Sabe qué le digo? Me reafirmo en todo lo que dicho. ¿Por qué? Porque la atención que se ofrece a los ciudadanos en los centros de salud tiene que mejorarse, desde luego la telefónica. Ni sus sindicatos, ni sus falsas denuncias, ni mañana Bildu van a impedir que me exprese con libertad, que me mueva con libertad y que siga ejerciendo mis derechos y mis responsabilidades como presidenta de la Comunidad de Madrid", ha concluido.