Ayuso, a la petición de Vox de "no pagar a sindicatos": "No puedo laminar instituciones por que no me sigan el juego"

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido a la petición de Vox de eliminar las subvenciones a sindicatos en Madrid que ella no se puede encargar de "laminar instituciones" por el hecho de que no le "sigan el juego", pese a que "nadie le trata peor".

Así, lo ha trasladado Ayuso durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de este jueves, después de que la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, le haya instado a dejar de subvencionar a los sindicatos "corruptos que atracan al trabajador para irse de mariscadas, cirugía estética y comprarse coches de lujo".

"Estos son los sindicatos que tenemos, corruptos y vendeobreros. ¿Va a seguir subvencionando a los sindicatos de la Comunidad? Se tienen que subvencionar con el dinero público de sus afiliados, porque cada euro de una familia o autónomo cuesta mucho conseguirlo", ha defendido.

Ayuso le ha respondido que si quieren eliminar sindicatos digan que es por una cuestión "política y no económica". Así, ha recordado que a ella nadie "le trata peor" que los sindicatos, quienes "pretenden llevarle a los tribunales por haber ejercido el derecho de expresión "y por sus "competencias" para opinar de la atención telefónica que se está ofreciendo en los centros de salud.

"En democracia no puedo laminar instituciones por que democráticamente no me sigan a mí el juego. Hay contrapesos. Si me dice que es por una cuestión política o puedo acabar con los sindicatos, si es económica sí se puede ajustar el gasto", ha expuesto la presidenta.

Pese a ello, la dirigente autonómica cree que los sindicatos en la Comunidad de Madrid están "cumpliendo su función", ayudándoles en tareas como los planes de riesgos laborales. De hecho, ha apuntado que la parte del Presupuesto regional que reciben es del 0,026%, algo que considera que no "cambiaría la vida de ningún trabajador" si se eliminara la función de estos sindicatos.