Ayuso critica que el delegado se dedique a "insultar" cuando le exponen problemas de inmigración: "Es un activista"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el Debate sobre el Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

Vuelve a reclamar medidas de seguridad en los centros de menores y actuaciones "más contundentes" para aquel que se declare menor sin serlo

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves la actuación del delegado del Gobierno, Francisco Martín, que se dedica a "insultar" cuando le exponen problemas generados por la inmigración en la región al asegurar que se trata de un "activista político".

"La inmigración no puede ser masiva e ilegal. El Gobierno no tiene planificación y a estas alturas es evidente que sabe del daño que esto está provocando. No hace su trabajo y nos falla el delegado del gobierno que es un activista político más dispuesto a insultar cada vez que exponemos los problemas que nos están causando", ha afirmado la dirigente madrileña en la primera jornada del Debate del Estado de la Región.

Así, ha pedido al Gobierno de España que "reaccione" ante el aumento de la inmigración y ha afirmado que está "llevando al límite la capacidad" de su sistema de protección, "que no solo sufre por la saturación, sino también por un perfil de personas a las que resulta cada vez más complicado atender".

La dirigente autonómica ha afirmado que se necesitan nuevas herramientas ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no va al origen, ni aplica políticas de Estado, ni se responsabiliza de nada o nadie" solo de "(Carles) Puigdemont y (Arnaldo) Otegi". También, ha reivindicado que a Madrid se la conoce por "la seguridad jurídica y en las calles" aunque Sánchez "juegue" con ello.

Sobre la atención a menores extranjeros no acompañados, ha señalado que en lo que va de 2025 se han atendido a más de 1.300 y ha recordado que ya han recurrido el reparto de estos menores en los tribunales y "donde haga falta", además de aludir a la petición de retorno a la Delegación de Gobierno de 46 menores a sus país de origen por la "imposibilidad de adaptación".

MÁS MEDIDAS DE SEGURIDAD

También ha pedido la presidenta nuevas medidas de seguridad en los centros de protección a menores extranjeros, así como actuaciones "más contundentes contra todo aquel que se declare menor sin serlo".

En esta línea, Díaz Ayuso vuelve a exigir al Gobierno "el cierre inmediato de los tres macrocampamentos que ha plantado en Madrid con nocturnidad y alevosía", entre ellos, el de Alcalá de Henares y Campamento. "Nuestra propuesta es clara, firmeza ante la ilegalidad y oportunidades para quienes quieren venir a trabajar. Y no solo trabajar, ser uno más, crecer como los demás", ha afirmado.

El modelo de Madrid, ha destacado, es el de la integración defendida desde "la libertad, la responsabilidad y el esfuerzo común". "Madrid nunca ha sido hostil a quien venía a vivir entre nosotros, es la esencia de Madrid desde hace siglos. Ha sido siempre cruzo de caminos, un ejemplo de convivencia e integración. Madrid es mestiza y es el mejor lugar del mundo para vivir y no queremos que esto se deteriore por culpa de problemas de inseguridad o tensión", ha trasladado.