Ayuso critica la "falta de rigor" de la Ley del Medicamento y alerta de riesgos en el abastecimiento de fármacos

TRES CANTOS 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este lunes la "falta de rigor" de la futura Ley del Medicamento a nivel nacional y ha alertado de los riesgos que puede suponer en el abastecimiento de fármacos y el tejido industrial.

"Esa falta de rigor técnico y jurídico está generando confrontación y puede comprometer el modelo de medicamentos genéricos en España. Este anteproyecto supone un nuevo sistema de precios que pone en riesgo el abastecimiento de fármacos y nuestro tejido industrial farmacéutico en favor de terceros países", ha afirmado la dirigente autonómica en su visita a los laboratorios de la farmacéutica Normon.

Frente a ello, ha señalado que en la Comunidad de Madrid proponen acelerar los trámites para que los medicamentos exclusivos, imprescindibles para tratar determinadas enfermedades, puedan suministrarse en España con menos trabas administrativas y una espera de media de 600 días.

"Es decir, anteponiendo la vida y la salud a la burocracia. Por lo menos, la que es innecesaria", ha defendido la dirigente madrileña.

También se ha referido a los problemas de energía, que impide a la Comunidad de Madrid "seguir creciendo en numerosos ámbitos". "No decimos ya ayudar, simplemente digo dejar de entorpecer, porque si no, no podemos seguir creciendo y somos un motor económico para España y una de las regiones ahora mismo donde más se nos mira, dentro y fuera de nuestras fronteras", ha reivindicado.