Ayuso critica que el Gobierno tome "decisiones liberticidas que pagan otros" tras la subida del SMI

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el acto de reconocimiento a los centros públicos de Arte de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este martes que el Gobierno de la nación tome "decisiones liberticidas que pagan otros que no están sentados en las negociaciones" tras la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Así lo ha expresado desde la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad, donde ha señalado que los "acuerdos electoralistas hacen daño a todos", el mismo día en que mismo día en que el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto para la subida del SMI en un 3,1% hasta situarse en 1.221 euros mensuales por catorce pagas.

"Si nos creemos que somos dueños de ese mundo partido en dos, lo único que vamos a hacer es hacer gran daño, y pienso que hay que trabajar desde la responsabilidad, teniendo en cuenta todos los perjuicios que se pueden causar a la imagen de un país, a las inversiones y a las empresas", ha subrayado Díaz Ayuso.

Así, ha reivindicado la labor de empresas y emprendedores que "ayudan a mejorar los sistemas públicos" como el de la Comunidad de Madrid donde "no se deja a nadie atrás", además de incidir en que hay que ser "respetuosos con el trabajo ajeno y el buen nombre de las empresas" frente a un Gobierno que quiere "colonizarlas e intervenirlas".

Sobre ello, ha señalado que allá donde se ha aplicado, en cualquier lugar del mundo, a lo largo de la historia, "siempre, siempre ha acabado mal y ha acabado arruinando". Además, ha subrayado que las empresas "son libres y se van a instalar allá donde sean respetadas".

AVISA DE QUE LAS EMPRESAS "SE IRÁN"

"Si las empresas en España empiezan a tener problemas de competitividad, se irán, básicamente. Si no se deja de atacarlas, de intervenirlas con decisiones políticas, con más burocracia, dejarán de dar puestos de trabajo y oportunidades", ha señalado la presidenta, quien considera que España necesita, no subir un poco, sino "triplicar los salarios" porque los actuales genera que cada vez se sea "menos competitivo a los ojos del mundo".

Además, ha afirmado que si se intervienen las empresas se va a conseguir un país en el que "se pierden las ganas, el incentivo y las oportunidades" además de ocasionar que se vayan "el talento y los jóvenes".