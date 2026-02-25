Ayuso critica que el TC "retuerza los tiempos" con Ley de Vivienda e insiste en que tiene "preceptos inconstitucionales"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante la presentación del cortometraje documental Recuerdo de un hombre libre, en la Real Casa de Correos, - Mateo Lanzuela - Europa Press

RASCAFRÍA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este miércoles que el Tribunal Constitucional (TC) haya "retorcido los tiempos para quitarle la razón" al Gobierno regional sobre la Ley de Vivienda y ha insistido en que la norma tiene "preceptos inconstitucionales".

Así lo ha expresado desde el centro de Visitantes de Peñalara, en Rascafría, donde se ha celebrado de forma extraordinaria el Consejo de Gobierno, después de que ayer el Pleno del Tribunal Constitucional haya desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno al considerar que el Estado tiene competencias para regular aspectos básicos.

"Hemos sido distintas administraciones las que hemos presentado recursos contra este texto", ha explicado la presidenta, quien ha resaltado que ha decaído, en el caso de Madrid, porque les han "dejado para el final".

Ayuso ha insistido en que la Ley de Vivienda tiene "preceptos inconstitucionales" e "invade competencias que no le son propias", además de subrayar que lo que tiene que hacer el Gobierno es "retirar una ley nefasta".

"Al Gobierno de Sánchez se le está atragantando la vivienda en España", ha afirmado, a la vez que le ha criticado que lleve años "acusando al sector inmobiliario, al ladrillazo y denostando la construcción".

Ahora cree que el Gobierno "busca culpables, fomenta okupaciones e intenta arremeter contra las comunidades autónomas que trabajan en una dirección contraria", además de cargar contra un Ejecutivo nacional que "de manera sectaria" se mete con la vivienda para "dar gusto a cuatro sectarios".