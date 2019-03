Ayuso a Cs y Vox: "El adversario se llama socialismo, se llama candidatos de Pedro Sánchez en Madrid"

Publicado 28/03/2019 13:11:14 CET

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado este jueves que junto con Cs y Vox tienen que "mirar para adelante y darse cuenta de que el adversario está enfrente, se llama socialismo".

Después de que militantes de Vox intentaran "reventar" un acto del PP, Ayuso ha pedido al partido de Santiago Abascal, en declaraciones a los periodistas, que "centren sus tiros en Madrid y en España".

"Lo importante que tenemos que hacer entre todos ahora mismo es blindar la Constitución, blindar el pacto que nos dimos en el 78, defender nuestro país frente a la amenzada del Gobierno de Pedro Sánchez, que es quien disfruta cuando nosotros estamos fragmentados y que es quien gana cuando el centro derecha mira a sí mismo y pelea entre ellos", ha explicado.

A juicio de Ayuso, "el adversario está enfrente, se llama socialismo, se llama candidatos de Pedro Sánchez en Madrid, que pueden venir con talante moderado y lo que llevan detrás es todo lo contrario", y ha advertido que "lo que siempre hace el socialismo allá donde gobierna es empobrecer y dividir".

Por otro lado, la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de ha declarado "convencida" de que, tanto a nivel nacional como regional, "si se da la circunstancia, Rivera pactará con el PSOE".

"Dirá que es la circunstancia, que es la situación en la que se ha visto, que lo hace por patriotismo", ha apostillado.

"Cambiarán de opinión, hace dos semanas decían que estaban abiertos a pactar con el PSOE, luego, dependiendo de la encuesta, dependiendo del día...", ha proseguido Ayuso, quien ha constatado que el grupo de Cs en la Asamblea de Madrid se ha unido con el PSOE "en el 65 por ciento de la ocasiones" a lo largo de la Legislatura.

"Yo lo que le pido a Cs, como le pido a Vox, es que miremos para delante y que decidamos qué país y, en mi caso, qué comunidad queremos. Si no queremos socialismo, si no queremos subir impuestos, si no queremos que el desempleo llegue a la Comunidad de Madrid, que es el motor económico de España, no hay titubeos con el socialismo", ha recalcado.

Tras afirmar que "el liberalismo y el socialismo son absolutamente antagónicos", Ayuso ha manifestado que no entiende "cómo se han estado entendiendo tan bien a lo largo de la Legislatura".