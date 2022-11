Ayuso cuestiona qué ha aportado UP a la juventud: "¿Sus soluciones pasan por hormonarse, abortar o consumir drogas?"

Acusa a UP de "manipular" su discurso sobre los jóvenes

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cuestionado este jueves qué es lo que ha aportado Unidas Podemos a la juventud, porque sus soluciones "pasan últimamente por ¿hormonarse, por abortar, por consumir drogas?".

"No dejan de manipular un discurso donde estaba hablando de los problemas de los adolescentes con las nuevas tecnologías, el consumo de drogas, el fracaso escolar, que lleva a depresiones, anorexias, bulimias y agresiones sexuales. Lo que demuestra que el Ministerio de Igualdad no sirve para nada", ha lanzado Ayuso durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno de este jueves en la Asamblea de Madrid.

A su juicio, sus soluciones pasan últimamente por "¿hormonarse, por abortar, consumir drogas?". "¿Qué ha aportado Podemos a la juventud española, que llevan diez años viviendo del cuento?", ha lamentado.

Así, ha incidido en que cuando ella dice que los jóvenes lo tienen "todo" es que tienen "toda la vida por delante". Por eso, ha dicho que apela a la cultura del esfuerzo y a que puedan sacar adelante sus proyectos vitales.

Por su parte, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha criticado que "insulte" a los jóvenes madrileños "diciendo que no se esfuerzan". Le ha afeado que el que no tengan salidas laborales después "de haber estudiado dos carreras" y tener que dedicar la mitad del sueldo al alquiler sea para ella "no esforzarse".

"Ese discurso suyo es propio de los malos gobernantes que no tienen intención de solucionar el problema de la vivienda de los jóvenes ni darles recursos", ha lanzado, al tiempo que les ha defendido porque "se esfuerzan mucho y se enfrentan a problemas cotidianos".