Ayuso cuestiona el "rigor" con el que el Gobierno está dando "el carné de español" a migrantes para "inflar censos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presenta el Plan Residencias 40-40 del Gobierno regional, a 27 de abril de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

TRES CANTOS 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cuestionado este jueves el "rigor" con el Gobierno de la nación está dando "el carné de español" a migrantes que no tienen "ninguna vinculación" con España, en el marco de la regularización extraordinaria, con el único objetivo de "inflar censos".

"Teniendo en cuenta que es un Gobierno tramposo, que de manera tramposa llegó a las instituciones y que de manera mafiosa utiliza los poderes del Estado contra los adversarios políticos. ¿Cómo no uno va a sospechar de las prisas de Pedro Sánchez por regularizar masivamente y nacionalizar masivamente?", se ha preguntado la dirigente regional en declaraciones a los periodistas desde la apertura del tercer carril de la M-607 en Tres Cantos.

Lo ha respondido así tras ser preguntada por una carta del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, enviada a los interventores del partido en la que, según ha avanzado 'Artículo14', pediría que estuvieran vigilantes en las urnas por "sombras" en procesos anteriores.

En su intervención, Ayuso ha apuntado al comité federal del PSOE en el que "a ojos de todos manipulaban las urnas" y ha asegurado que ahora con la regularización de migrantes quieren "engrosar los censos" ya que "muchos podrán votar en las municipales".

Se ha referido también al concepto de 'prioridad nacional' al afirmar que habrá "más de tres millones de personas, incluidos ciudadanos que viven en dictaduras como en Cuba, que van a poder participar en las elecciones de España". Es por ello que se ha preguntado "con qué garantías y con qué rigor se está dando el carné español".

La presidenta ha asegurado que el PP va a estar "atento y pendiente" en cada urna para asegurar que el proceso sea "garante" si bien ha avisado de que están dando "el carné de español a gente que en su vida" ha pasado por España. "No tengo ninguna confianza", ha apuntado.