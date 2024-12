Ayuso dará más ayudas a restaurantes y bares de municipios pequeños para que no cierren entre semana

Tilda de "absurdo e injusto" que "muchos hayan enfrentado cañas con salud": "Es mucho más lo que hay en torno a las mesas"

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que el Gobierno regional dará más ayudas para que los restaurantes y los bares de los municipios más pequeños, los de 1.000 habitantes, no cierren entre semana o "al menos no lo hagan todos los días".

"Hay veces que el servicio puede ser deficitario porque faltan clientes que normalmente llegan los fines de semana, pero es mucho lo que les da a ese pequeño pueblo", ha defendido en el acto de entrega de la I edición de los Premios Lito de Hostelería Madrid, que distinguen "la excelencia en sala" de los bares, tabernas, cafeterías y restaurantes de la región.

Ayuso ha insistido en que los locales "no son una cuestión de alcohol, sino de comunidad, de sentirse acompañados, de saber cómo se encuentran los demás, de tener a alguien con quien estar un rato hablando". "Creo que eso también es salud para el corazón y, por tanto, para todo", ha subrayado.

"Toda una vida de trabajo para que luego le digan cómo tiene que hacer las cosas, nueva regulación, más burocracia, más impuestos, y sobre todo el intentar con la hostelería o la restauración, intentar hacer un relato maniqueo que manipule un poco lo que en realidad lleva de esencia la restauración y la hostelería. Pienso en tanta gente que en toda la geografía española se dedica a este noble oficio, y solo puedo pensar cuánto os debemos", ha subrayado.

La dirigente madrileña ha recordado que, en su pueblo de Ávila, su abuelo tenía un bar y un restaurante, una cuestión que "le ha ayudado mucho a entender este sector" porque "ha vivido esos veranos largos, la vida entre fogones y la mezcla de generaciones o la alegría de cuando llegaba el fin de semana".

"Yo no viviría en un sitio donde no hay un bar y un restaurante. Porque no hay casoplón que te dé lo que da la gente, y es de lo que se componen los bares, precisamente de gente. No siempre se tiene que reducir simplemente al alcohol. Es mucho más que eso", ha defendido.

VUELVE A DEFENDER LA APERTURA DE BARES EN LA PANDEMIA

Ayuso ha vuelto a defender su gestión en la pandemia de la Covid-19 con la apertura de los bares y restaurantes. En esta línea, ha recordado que el Gobierno regional "defendió la libertad porque es la seña de identidad de Madrid".

"La gente no sabe estar en casa encerrada un día entero. Hundir negocios es muy fácil, cerrar es muy fácil, pero se ha demostrado después que era un terror y una mala decisión por muchos motivos. Es muy fácil cerrar, pero ¿y lo difícil que es levantar un negocio?", ha indicado.

La jefa del Gobierno autonómico ha asegurado también que "no hay una subvención que ayude a paliar ese desastre" porque "nunca va a sustituir todo lo que una persona ha aportado con su establecimiento, bar o restaurante".

Asimismo, ha tildado de "absurdo e injusto" que "muchos hayan enfrentado cañas con salud". "Es mucho más lo que se da en torno a las mesas. Antes de cerrar por cerrar, dijimos, saquemos Madrid a la calle, con restricciones y con estrategia", ha señalado.