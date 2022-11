Ayuso defiende que los datos del paro reflejan que Madrid es la "región de oportunidades a pesar de la izquierda"

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves que los datos del paro reflejan que la Comunidad de Madrid es "la región de oportunidades a pesar de la izquierda".

"Madrid lidera la creación de puestos de trabajo en España, cuatro de cada diez empleos que se crean en este país se hacen en la región de la que ustedes nunca están orgullosos por nada", ha lanzado durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de este jueves al Grupo Parlamentario de Unidas Podemos.

Así, ha respondido a una pregunta de la portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, sobre juventud, y ha asegurado que va a poner todo lo que esté en su mano para "que salgan adelante en la región de moda, en la región de las oportunidades a pesar de la izquierda".

Por su parte, durante la sesión de control al Gobierno el consejero de Economía, Javier Fernández-Lasquetty, ha indicado que pese a que octubre no suele ser "un buen mes" para el empleo en Madrid, "este año sí lo ha sido". Así, "cuatro de cada diez nuevos empleos que se crean en toda España es en la región de Madrid, donde más crece la afiliación social". "De no ser por Madrid y Andalucía los datos del paro y afiliación no hubieran sido buenos. La política socialista funciona mucho peor", ha lanzado.

Lo que dicen los datos es que el paro registrado ha bajado en Madrid casi un 0,3% en octubre y que llevan desde hace un año en el interanual 89.1236 desempleados menos respecto al mismo mes una bajada del 22,2%, un descenso que duplica el registrado a nivel nacional (-10,5%), ha reseñado.

En los últimos doce meses, el paro en la Comunidad de Madrid ha bajado en todos los tramos de edad y sectores productivos. Así, en los menores de 30 años, se ha recortado en un 33%; de 30 a 54 (-25%), y en los mayores de 55, ha bajado un 9,9%.

Por sectores, en Servicios el desempleo bajó un 21,6% en la Comunidad de Madrid, en Industria el descenso fue 23%; en Construcción se recortó en un 19,1%, y en Agricultura bajó un 26,7%. Además, la reducción ha alcanzado un 45% entre los parados de larga duración.

El número de trabajadores autónomos en Madrid alcanza la cifra de 418.150, creciendo en 3.369 (un +0,8%) sobre el año pasado, y en 2.380 respecto al mes anterior (+0,6%), mientras que en España tan solo lo hace un 0,2% en los últimos 12 meses y un 0,1% mensual.

En octubre se formalizaron 220.700 nuevos contratos en la Comunidad de Madrid, de los que más de la mitad (113.831) corresponden a indefinidos. En lo que va de 2022, en Madrid se han suscrito 2.075.665 contratos de trabajo, un 8,7% más que en el ejercicio anterior.

En esta línea, el Gobierno regional ha destacado que Madrid ha liderado en octubre la afiliación a la Seguridad Social en España, con 43.266 personas más trabajando respecto al mes anterior (+1,26%). En total, son 3.474.413 asalariados en la región madrileña a cierre de octubre, cifra récord de toda la serie histórica.