Ayuso defiende que su pareja puede usar "el correo electrónico que le dé la gana": "Están acosando a un particular"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un pleno de la Asamblea de Madrid, a 20 de noviembre de 2025, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves que su pareja, Alberto González Amador, puede utilizar "el correo electrónico que le dé la gana" en su vida privada y ha criticado que se esté "acosando a un particular".

Así ha reaccionado ante los periodistas en el aniversario de la tienda Primark en el centro de la capital, después de que 'eldiario.es' haya publicado que la pareja de Ayuso utiliza el nombre de 'Alberto Burnet González' en una de sus empresas en Estados Unidos.

"Yo creo que en un país libre cualquier ciudadano anónimo puede ponerse el correo electrónico que le da la mismísima gana. 'bego.fundraiser' fue un correo electrónico particular que uno se puso a conveniencia", ha subrayado la dirigente regional.

Así, ha criticado que uno no pueda usar el correo "que considere" sino el que "decida Radio Televisión Española o La Moncloa". "Desde la prensa del régimen están acosando a un particular", ha censurado.