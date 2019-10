Ayuso defiende el proyecto "moderado" de Casado, que "ni vuelve ni va" porque siempre ha estado en el centro

Publicado 07/10/2019 12:18:14 CET

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este lunes el proyecto "moderado" del PP y de su presidente, Pablo Casado, que "ni vuelve ni va" porque siempre ha estado en el centro derecha político que "crea empleo y estabilidad".

En declaraciones a los periodistas, tras participar en el V Shopping Tourism, que ha tenido lugar en el Caixaforum, la dirigente regional ha desgranado que en estas elecciones espera aportar a su partido "lo mejor" de su proyecto "liberal, moderado y sensato".

Repreguntada por esta moderación en relación a su intervención en la Asamblea de Madrid, en la habló sobre la posibilidad de que ardiesen iglesias como en 1936, recordando la frase de la portavoz de Más Madrid Rita Maestre, Ayuso ha sostenido que lo único que hacía era "criticar la actitud que estaba teniendo el Gobierno de España" con la exhumación de Francisco Franco.

"No estaba alabando el Franquismo, ni nada por el estilo... lo que preguntaba es qué es lo siguiente y si este debate del Valle ayuda o no a los problemas que tienen los ciudadanos", ha defendido. En este punto, ha incidido en que en la intervención completa, "de más de dos minutos", ella apelaba a la unidad de España y no a remover heridas ni a cuestionar la Transición.