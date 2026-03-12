Ayuso defiende su viaje a EEUU para atraer negocios e izquierda le acusa de ser "ridícula" y querer "vender Madrid"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada a la presentación del libro ‘Una verdad incómoda’, del exministro del Interior Jaime Mayor Oreja (d), a 11 de marzo de 2026, - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido su viaje a Estados Unidos para atraer negocios e inversión empresarial a la región, mientras que Más Madrid y PSOE le ha acusado de ser una "ridícula y vendepatrias" y de querer "vender Madrid a trozos".

Así lo han trasladado en la sesión de control al Gobierno en la Cámara regional, donde la presidenta ha defendido que durante su viaje institucional "no ha faltado a ninguna de sus obligaciones, ni parlamentarias, ni al Consejo de Gobierno".

En esta línea, ha criticado que la izquierda le critique que vaya a ver un espectáculo de flamenco de Sara Baras en Nueva York un domingo pudiendo "llevar a amantes pagados con dinero público y pudiendo ir a República Dominicana", en alusión a los socialistas, además de ser defender que se eligen los destinos de los viajes "por un análisis de datos, buscando intereses para las empresas españolas".

"También se avergüenzan del flamenco, yo es que lo amo, amo su gente. Por tanto, si los puedo representar a artistas, a empresarios, o a cualquier español que triunfa en cualquier lado del mundo, ahí voy a estar representándolo institucionalmente, porque no me avergüenzo, sino que lo reafirmo y lo respaldo vivamente", ha reivindicado la dirigente regional.

Es por ello que Díaz Ayuso ha defendido que los viajes internacionales "claro que funcionan" y por eso "la inversión no ha dejado de crecer" en la región. "Somos de gran interés para las grandes compañías", ha incidido.

Al hilo, ha criticado que la izquierda sea "tan antisemita como hipócrita" y cree que les "puede la envidia" al asegurar que, en concreto, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, para realizar un viaje como el suyo tendría que "interesarle a alguien".

De la misma manera, la jefa del Ejecutivo madrileño ha criticado que la izquierda no cuestione los viajes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque en teoría los hace "por la paz mundial".

"Es para captar proyectos, para atraer negocios, para respaldar a nuestras empresas fuera, para fortalecer lazos con otras administraciones, para respaldar institucionalmente a aquellos ciudadanos que están triunfando en el arte, en el deporte, en la gastronomía", ha insistido.

Mientras tanto, ha criticado que los problemas de los españoles se "multiplican" con "la luz desbocada y los autónomos arruinados", ante lo que la izquierda solo tiene "ocurrencias". "Como comunistas que son necesitan la pobreza para vivir de la pobreza y que nada funcione", ha señalado.

ESPINAR CRITICA QUE AYUSO SE COLOQUE "DEL LADO DE LOS MALOS"

De su lado, la portavoz del PSOE ha criticado "lo cara" que le sale la presidenta a los madrileños para "lo poco que le ven el pelo". "Pasa más tiempo cruzando el charco que el Manzanares", ha criticado.

Así, ha reprochado que haya viajado a Estados Unidos para "colocarse al lado de los malos" y ha acusado a Ayuso de ser "una ridícula" y de "lamer las botas de quien desprecia a España y el español", además de criticarle su agenda internacional "vendepatrias".

"Ya se ha pasado usted el juego de mala persona. Arrástrese lo que quiera, pero no lo haga ni en nombre de Madrid ni con el dinero de los madrileños, señora Ayuso", ha espetado, a la vez que le ha pedido que se vaya a "chupar botas a Mar-a-lago y se quede ahí de una puñetera vez".

BERGEROT CUESTIONA SU VIAJE PARA "VENDER" AL RAYO

En esta línea, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, se haya ido a Estados Unidos "a vender el Estadio del Rayo" porque en Vallecas "no se atreve", tras ofrecer a los empresarios estadounidenses la inversión en el Estadio.

"Usted se ha ido a vender Madrid a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque odia un equipo de barrio y una hinchada antifascista", ha afirmado, a la vez que le ha reprochado que se vaya a Nueva York a "decir lo que no se atreve aquí". Además, considera Bergerot que mientras Ayuso "siente vergüenza" por Madrid, en su formación sienten "orgullo".

Por su parte, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, le ha preguntado si "ha vendido bien" la región en su viaje estadounidense. "Bienvenida una vez más a Madrid. Estar en Madrid es menos glamuroso, sin duda, pero no se enfade conmigo porque tengo la obligación de preguntarle cada jueves", ha señalado.