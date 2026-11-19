La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el Pleno en la Asamblea de Madrid, a 19 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este jueves que el Gobierno "mueva" inmigrantes por el territorio español para dejar "el escenario limpio" en El Hierro o Ceuta y avisa de que la ciudad autónoma siga "invadida y silenciada"

"Más quisiéramos tener transparencia por parte del Gobierno para saber cómo recibir, atender y conocer procedencia de todas las personas de cualquier edad que el Gobierno va introduciendo en Madrid y en otras comunidades autónomas, especialmente para dejar el escenario limpio en Ceuta y en El Hierro", ha afirmado la dirigente regional en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea.

Así, ha cargado contra el "bochorno" que da ver cómo el Gobierno está "tratando y moviendo a personas" solamente por un "interés político" y mientras "desguaza servicios públicos e intereses de los españoles".

Es por ello que ha cargado contra un Gobierno que no tiene "la más mínima humanidad" y no le importa que haya "dolor o desastre" porque solo está a "salvar la cara para no seguir afrontando el calvario judicial que tiene por delante".

Ayuso ha subrayado que frente a la "corrupción, tramas y vergüenza" los ceutíes siguen "invadidos". "Pero, ¿qué más da lo que ocurra en Ceuta? Total, miramos para otro lado y lo entregamos a Marruecos, como hicieron con el Sahara, a espaldas de los españoles", ha subrayado, a la vez que ha reprochado que sé "dé la espalda" a Melilla o a los agricultores de Algeciras.

Ha criticado que hasta el momento no saben "cuánto seres humanos está importando el Gobierno" para seguir "tensionado y dividiendo el voto". "Lo que hacen desde luego es totalmente inhumano y por eso nosotros vamos a estar con el pueblo de Ceuta y les vamos a acompañar también mañana para llevarles un mensaje no sólo de esperanza y de ánimo, sino para trasladarles servicios públicos y ayuda", ha dado a conocer.

Les recordará a los ceutíes que "no están solos" y ha augurado que habrá un cambio de Gobierno el 29 de noviembre que conseguirá que "la ley, el orden y la normalidad" vuelvan a las calles de España.

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha aludido al "GTA que se ha montado el PSOE por toda España" al referirse a los "accidentes, prostitutas y mafias" y ha censurado los "intentos lamentables" de manipular las palabras de la presidenta madrileña.

Además, ha lamentado que el Gobierno de la nación deje que "entren irregularmente" personas en Ceuta, Canarias o por el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas que terminan "deambulando por las calles de Madrid".

"Sánchez está trabajando por Marruecos más que el rey de Marruecos. Y yo me pregunto por qué, si es por amistad con Marruecos, con el rey o si es porque es un rehén y algo le debe", ha aseverado.