Ayuso denuncia que Telefónica valga "1.800 millones menos" desde que el Gobierno "la colonizó de manera totalitaria"

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este martes que Telefónica valga ahora "1.800 millones menos" desde que el Gobierno de Pedro Sánchez "la colonizó de manera totalitaria hace un año".

"Tras acabar con miles de personas y de capital, la empresa tecnológica madrileña número uno vale 1.800 millones menos", ha señalado la dirigente autonómica a través de sus redes sociales, tras conocerse que Telefónica registró unas pérdidas netas atribuidas de 4.318 millones de euros en 2025 derivadas de factores no recurrentes en las operaciones continuadas, como los costes de reestructuración o el deterioro de determinados activos, y por el impacto de las desinversiones en Latinoamérica.

Además, Díaz Ayuso ha criticado que el Gobierno haya decidido "lapidar a todos los profesionales molestos" mientras pone "a hijos de magistrados, amigos socialistas y activistas de los partidos minoritarios que apoyan a la mafia 'sanchista'". "¿Quién pierde? España como siempre", ha censurado.