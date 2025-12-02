Ayuso destaca las "buenas" cifras de empleo de la Comunidad que alcanza "el mayor número de afiliados de su historia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la visita a las instalaciones del pabellón de eventos Movistar Arena, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El pabellón celebra el 20º aniversario de su reapertura. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado este martes las "buenas" cifras de la empleo en la región, que ha alcanzado "el mayor número de afiliados de su historia" con más de 3.800.000 ciudadanos que en Madrid tienen un empleo, unas cifras que son "un asombro".

Así lo ha expresado la presidenta regional en su visita al Movistar Arena de la capital, tras conocerse los últimos datos de empleo de noviembre que muestran que el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid bajó un 1,39% en noviembre, con 3.903 desempleados menos en relación al mes de octubre, hasta alcanzar la cifra global de 276.434 personas en paro en la región.

"Madrid sigue creciendo y prosperando para todos. Hoy hemos conocido que tenemos el mayor número de afiliados a la Seguridad Social de toda la serie histórica, estamos hablando de más de 3.800.000 ciudadanos que en Madrid tienen un empleo, una oportunidad y que, por tanto, nos dan unas cifras que son un asombro", ha expresado la presidenta madrileña.

Así ha destacado que el 20% del empleo que se genera en España es en Madrid, que también lidera la cifra de autónomos. "Con un millón de habitantes menos vamos a superar en términos brutos, además de porcentuales, a otras regiones como Cataluña, a quienes deseamos lo mejor y nos gustaría trabajar con ellos en leal colaboración. Porque juntos somos mucho más fuertes", ha indicado.

Madrid cerró el mes pasado con datos históricos de madrileños trabajando (3.864.266) y de autónomos que superan los 440.000. Durante el último año la Comunidad de Madrid lidera la creación de empleo con +107.281, con 294 personas diarias encontrando un trabajo.