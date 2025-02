Ayuso destaca la importancia de educar a los jóvenes en redes sociales y atrasar el uso de los móviles

LAS ROZAS DE MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado este viernes la importancia de educar a los jóvenes en la utilización de las redes sociales y en atrasar el uso de los teléfono móviles en los preadolescentes.

Así lo ha trasladado desde un colegio público de Las Rozas, después de que ayer la Asamblea de Madrid, con los votos de PP y Vox, dieran luz verde al dictamen de la Comisión de Estudio para abordar el uso de la tecnología por parte de la infancia y la adolescencia que propone, entre otros, la prohibición de la venta de móviles a los menores de 16 años o el veto de estos dispositivos en las escuelas, incluyendo patios y comedores.

Pese a matizar que no hay competencias para prohibir su venta, sí que ha asegurado que se puede recomendar la no compra porque los jóvenes lo hacen con ayuda de sus padres. "Así que estamos recomendando atrasar el uso de los teléfonos móviles, del mismo modo que desde hace ya mucho tiempo los prohibimos en los centros educativos de la Comunidad de Madrid, en los colegios especialmente", ha afirmado.

Considera que muchas de las conclusiones de este dictamen son "de sentido común", además de alertar de que se esté abandonado a la juventud "a su suerte". "Antes la adolescencia y la infancia estaban protegidas, ahora no lo están. Y lo que antes era no hablar con desconocidos, ahora supone hablar con cientos o miles de personas que todos los días de una u otra manera o les trasladan contenidos tóxicos o acosan o provocan especialmente en la adolescencia muchos problemas, por ejemplo de trastornos alimenticios, depresiones, cuando no situaciones mayores de acoso", ha avisado.

Por ello, Díaz Ayuso ha afirmado que hay que "volver a las esencias de la escuela tradicional en las primeras etapas de la vida" y aprender a usar alguna tecnología para posteriormente ya poder acceder "a esa gran piscina de los adultos que son las redes sociales", ha indicado.