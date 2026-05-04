Ayuso destaca que el PIB madrileño vuelve a estar por encima de la media española: "Somos el motor económico"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presenta el avatar SOL, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). El avatar SOL creado con Inteligencia Artificial para responder consultas de los ciudadanos desde la página web institucional, q - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado que el Producto Interior Bruto (PIB) de la región vuelve a estar por encima de la media española, al situarse en el 3,1% en el primer trimestre del año.

Lo ha manifestado este lunes en un encuentro informativo organizado por la Cámara Española de Comercio en México al que han asistido un centenar de empresarios, inversores y representantes de compañías, tanto mexicanas como españolas.

"Como región, estamos viviendo uno de los mejores momentos de nuestra historia y esos resultados se ven en todos los ámbitos, por ejemplo, en Economía. Hoy somos el motor económico de España. En los años 80 no era así, éramos la cuarta pero hoy somos la región que más aporta el conjunto de la nación. Hablamos de casi el 20% de la economía nacional", ha subrayado.

Según los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la Comunidad Valenciana es la región que registra mayor crecimiento del PIB (3,2%), seguida de Madrid (3,1%) y Andalucía (2,8%), todas ellas con crecimiento superiores a la media nacional (2,7%).

Desde el Gobierno regional han señalado que esta "pujanza" también se refleja en el arranque del año, ya que en este mismo periodo la subida de Madrid ha sido del 0,8%, a la cabeza de todas las comunidades autónomas del país.

COLABORAR Y "NO TUTELAR"

En la segunda jornada de su viaje institucional a México, la dirigente madrileña ha cargado contra los políticos que "gustan de multiplicar la pobreza para después criticar a la riqueza o para provocar una lucha de clases".

"Nosotros queremos que cada vez haya más riqueza y que no sea el Estado el que decide, sino que sea libre mercado y unas reglas justas y apropiadas en equilibrio las que den ese reparto. Para que haya una verdadera igualdad, que es la que funciona ante la ley y ante las oportunidades, que nadie sea más que nadie ante un tribunal y que nadie se quede fuera por motivos económicos o por desigualdad", ha defendido.

Ayuso ha señalado que las administraciones deben "colaborar" y no "tutelar ni dirigir a los ciudadanos". "Son ellos los que libremente deciden cómo quieren vivir y las administraciones sólo acercarnos para poner esas opciones sobre la mesa. No estamos para otra cosa", ha indicado.

Considera que dar lecciones de economía y de cultura en México sería "totalmente inapropiado" porque es "un auténtico potencial, en todos los sentidos". Ha añadido que con este viaje buscan trasladar un "un mensaje de ganas y de ilusión por un futuro compartido, para seguir buscando oportunidades por los que están aquí y por los que están por venir".

DEFENSA DE LAS DEMOCRACIAS LIBERALES

Por otro lado, la presidenta ha pedido "interesarse" por todas las democracias liberales y defender a la empresa como "un motor de creación de oportunidades y consolidación" de la clase media, que a Madrid le está dando "tanta seguridad y prosperidad".

"Creo que entre generaciones tenemos que ser además más responsables y también cuidarnos unos a otros. Y, por tanto, pensar en qué futuro vamos a dejar a los que están por venir o ya se están abriendo paso en el mercado. Y para que todo esto sea posible tenemos que crear alianzas mirando más allá de nuestros pies. Si no, nos caemos", ha aseverado.

Considera que esto solo puede mantenerse "si España y México son conscientes de todo esto y saben respetar las reglas del juego". "Si las democracias liberales no se consolidan y se protegen, esto cae. Y si caen en un lugar, caen en todos", ha alertado.

Asimismo, Ayuso ha cargado contra aquellos gobernantes que, a su juicio, "utilizan" las instituciones democráticas y las "subvierten" con una "fachada de democracia, a través de supuestas elecciones y una supuesta prensa libre", mientras "se va minando el poder judicial, los órganos de control y a los medios de comunicación".

MADRID, "CAPITAL IBEROAMERICANA"

Por su parte, el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Ángel Asensio, ha subrayado que Madrid se ha convertido en "la capital iberoamericana" con una de las economías "más dinámicas de Europa".

"Uno de cada cuatro puestos de trabajo que se crean en España es en la Comunidad de Madrid. Cada día se crean 80 nuevas empresas en Madrid. Y esto no es fruto de la casualidad. Más allá de las cifras, hay un elemento clave también que es nuestra capacidad de generar confianza, atraer proyectos empresariales y vocación internacional", ha insistido.

En la misma línea, el presidente de la Cámara Española de Comercio en México, Antonio Basagoiti, ha destacado que es "un orgullo" el "atractivo" que presenta la capital. Ha defendido que cuando se "moderan las barreras" o se "prestigia" la iniciativa privada y a los empresarios y emprendedores, se genera "confianza" y la economía "también responde".

"Un fenómeno destacable de los últimos años es el idilio entre la sociedad mexicana y Madrid. Los mexicanos, y aquí conocemos bastantes, no sólo van de visita, sino que van a invertir, emprender y, un buen número de ellos, a quedarse en Madrid. El capital no siempre tiene patria, pero tiene memoria y sobre todo tiene instinto. Es ir allí donde se le trata bien, donde la gestión pública es facilitadora", ha defendido.