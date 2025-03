Ayuso dice que al "90% de los ministros solo se les conoce" o "por chanchullos" o por hablar de su pareja

Afea el silencio de Más Madrid por las residencias en otras CCAA e ironiza con que la "pandemia mundial" fue por un "virus madrileño"

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que al "90% de los ministros del Gobierno solo se les conoce" o "por chanchullos" o por hablar de su pareja, Alberto González Amador.

"Yo diría que no conocen al 90% de los ministros de este Gobierno. Solo se los conoce o por chanchullos o por hablar del novio de Ayuso. Si no, no tendrían otro tema de conversación", ha planteado Ayuso a en la sesión de control ante una pregunta de Más Madrid.

Al hilo, ha afeado a la formación regionalista su "interés inusual" por meterse en su "vida personal". "Pero, ¿por qué no hablan de las suyas? ¿Con quiénes han estado casadas sus jefas? ¿A qué se dedicaban sus maridos? ¿A qué se dedican las mujeres de los demás ministros? ¿En qué casas viven? ¿Quién lo paga?", ha cuestionado.

Así, ha reclamado saber "qué pisos" se pagan a los ministros, cuánto cuestan, si se puede consultar los datos, en qué portal de transparencia o los "gastos de limpieza y manutención".

Bergerot ha afirmado que Ayuso está "acorralada por la corrupción" y que está "ntrando en la historia" del PP de "los áticos, los deportivos, la negligencia y la corrupción". "Ya no solo vive usted con un delincuente fiscal y un defraudador, ahora también vive con un imputado por corrupción", ha lanzado.

Ante ello, ha replicado que los "cómplices de forrarse" son los miembros de Más Madrid porque "las peores tramas de corrupción, la de Ábalos, Hidrocarburos, Aldama, rescates", se produjeron "durante la pandemia con su complicidad".

"Y todo lo que ocurrió en las residencias con su complicidad, lo hemos visto en el Ministerio de Sanidad, ha pasado en Cataluña, ha pasado en Baleares. Pero claro, resulta que esto no fue una pandemia mundial, fue un virus madrileño provocado por los ricos y nos hemos enterado ahora", ha ironizado.

Por último, ha afirmado que la "falta de humanidad" les retrata porque son capaces de decir "que geriatras y médicos dejarían morir a la gente por una indicación política". "No tienen corazón, no tienen alma, y se están despeñando las encuestas. ¿Y lo pretenden utilizar conmigo? No cuenten conmigo", ha rematado.

Por su parte, Bergerot ha exigido a PP y Vox que "dejen de pelearse por ver quién trata peor a niños y niñas que están solos y necesitan ayuda". "Aquí tienen a una mujer migrante en un partido de muchos y se lo advierto, vayan acostumbrándose porque no vamos a pedir perdón por existir y además no vamos a tolerar su xenofobia", ha advertido.