Ayuso dice que el alcalde de Móstoles está "indefenso" y cree que es Sánchez el que está "detrás de todo esto"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asiste a la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada hoy con carácter extraordinario en el Centro de Visitantes de Peñalara, en Rascafría. - COMUNIDAD DE MADRID

RASCAFRÍA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, está "completamente indefenso", se ha preguntado qué sucederá si la acusación de acoso sexual y laboral por parte de una exedil "es falsa" y ha aseverado que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que está "detrás de todo esto".

Así lo ha indicado la dirigente autonómica desde el centro de visitantes de Peñalara, en Rascafría, donde se ha celebrado este miércoles el Consejo de Gobierno.

Considera que es "el equipo de (Pedro) Sánchez el que está detrás de todo esto" y ha reivindicado que fue Bautista el que "echó a patadas del Ayuntamiento la corrupción" tras el caso ITV en el que estaba implicada la anterior alcaldesa Noelia Posse.

Es por ello que la presidenta ha criticado que salga todo el Consejo de Ministros y el presidente del Gobierno a "difamar" al alcalde de Móstoles "utilizando todo el poder jerárquico de un presidente contra un alcalde".

Asimismo, ha criticado que le acusen a Manuel Bautista de acoso sexual aquellos que "defienden" a la exvicepresidente del Consell Mónica Oltra, contra la que se ha abierto juicio por el supuesto encubrimiento de abusos sexuales. "Queremos recordar que ha sido una persona que ha encubierto los abusos sexuales y continuados a menores, tuteladas por parte de su marido, que sí ha sido condenado", ha señalado.

Díaz Ayuso ha censurado también que se intenten utilizar las denuncias para intentar acabar con "el prestigio" del alcalde, que tiene que soportar "las iras de todo un Gobierno de la nación" y que cree que es "desproporcionado e injusto".

"Me parece inaceptable, inasumible, y utilizar los asuntos de las denuncias con todos los casos bochornosos que solo le faltaba la 'stripper' y ya la tienen en el PSOE de Alcalá de Henares en su haber, me parece sonrojante y una cara dura increíble", ha denunciado.

DEFIENDE QUE BAUTISTA ESTÁ HACIENDO "UN TRABAJO EXCEPCIONAL"

Ve en esta actitud un intento de "reventar" el Ayuntamiento de Móstoles para llegar al poder "de manera antidemocrática", algo que considera que es "un circo". A ello, ha añadido que el alcalde está realizando "un trabajo excepcional".

"Él (Manuel Bautista) está completamente indefenso. Nadie sabe de qué se le está acusando. Se sabe hasta el momento que había una disputa personal porque es lo que se estuvo hablando en todo momento y cuando se le preguntó abiertamente a esta mujer ¿esto tiene que ver con otro tipo de acosos? Dijo ella no", ha explicado la presidenta.

Además, ha censurado que se saque este asunto años más tarde a través de "unas grabaciones y emails" para intentar "involucrarles a todos los demás", algo que deja "en profunda indefensión a la persona acusada".