Ayuso dice que hay que tener un cuidado especial en Madrid frente a rebrotes y ve "relajación" en viviendas

Considera que la reactivación de la autonomía pasa por la colaboración público-privada

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado de que hay que tener un "cuidado especial" en Madrid frente a rebrotes de coronavirus y ha señalado que estáN detectando una "relajación" en las viviendas.

Según la dirigente madrileña, la Comunidad debe estar alerta por su densidad de población, por ser su aeropuerto una de las entradas a Europa y por contar con el kilómetro cero de las carreteras. En un encuentro virtual, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección y Deloitte, la jefa del Ejecutivo autonómico ha hecho hincapié en la importancia de "seguir conjugando salud y economía".

Frente a posibles rebrotes, Ayuso aboga por no "cerrar en ningún momento" todo, porque sería "catastrófico", pero sí por confinar alguna localidad o algunos distritos. Desde el Gobierno regional, intentarán que esto no se produzca con "planes muy estrictos de cuarentenas" para personas que se detecte que tienen Covid-19 y para sus familias así como con medidas para las personas vulnerables.

Además, ha incidido en que siguen poniendo en marcha campañas de concienciación porque "la gente se está relajando mucho y no en lugares públicos sino en las viviendas". "Ahí donde la Administración no puede estar, estamos detectando que hay una relajación inmensa. No somos conscientes, sobre todo la gente joven, del daño que se puede provocar a los mayores", ha remarcado.

Respecto a la economía, Ayuso considera que la reactivación de la autonomía pasa por la colaboración público-privada, por "desregular cuando sea necesario", ofrecer seguridad jurídica, dar libertad a las empresas, vincular ayudas a la creación de empleo, aprovechar el "gran paso" que se ha dado en la digitalización y ser una Administración que "no entorpezca al ciudadano"