Ayuso dice que la política fiscal de Más Madrid es "la miseria" porque necesitan "mucho pobre y poco rico al que culpar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 17 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno de Ayuso se enfrenta hoy a las preguntas de la oposición sobre la reciente polémi - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que la política fiscal de Más Madrid es "la miseria" porque "necesitan mucho pobre y poco rico al que culpar".

Lo ha afirmado la presidenta autonómica en la sesión de control del Pleno de la Asamblea al ser preguntada por la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, por sus prioridades en política fiscal .

Ayuso ha afirmado que Más Madrid "no ha hecho nunca una propuesta" en la Cámara vallecana y que se dedican a "las mismas mentiras" y "las mismas monsergas". Ha señalado que en cuanto se empieza a ver "propiedades y riqueza" se "duplica a la clase media que representa en la mayoría el centro derecha" en la Comunidad.

"Por eso nosotros que gobernamos para todo el mundo tenemos esas victorias electorales y ustedes la derrota", ha lanzado la mandataria autonómica, quien ha afirmado que el espectro político de Más Madrid "allí donde gobierna" siempre "propone y trae la miseria", "da igual que sea en España" o "en el otro lado del Atlántico".

Sobre la propuesta fiscal que presentaba este martes la formación regionalista, Ayuso ha afirmado que busca "atacar" al Impuesto de Donaciones y Sucesiones eliminando bonificaciones para "robarles" a "las personas que dan en herencia, después de toda una vida trabajando a sus hijos y familiares".

"A las personas que tienen patrimonio que solo han pagado con sus impuestos y que les pertenece, ustedes pretenden robarles de nuevo. Y con su política resulta que se va a subir la recaudación fiscal a todos los tramos en esta región, cuando resulta que en la Comunidad de Madrid quienes menos tienen, menos pagan", ha planteado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Frente a este modelo, ha reivindicado el suyo, que cuenta con "los mejores servicios públicos" como "carreteras, transporte público, el Metro" o la sanidad. "Lo único que tienen es envidia y celos de lo que ha pasado este fin de semana en la Fórmula 1", ha espetado.

MM: "HAY UNOS POCOS MILLONARIOS QUE SE RÍEN DE TODOS NOSOTROS"

Por su parte, Bergerot ha afirmado que en Madrid "hay dinero" pero que "lo tienen los ricos". "En Madrid hay unos pocos multimillonarios que se ríen de todos nosotros cada vez que van a ver a su asesor fiscal y les cuentan el pastón que se van a ahorrar gracias a su política fiscal", ha planteado.

Es por ello que ha insistido en la necesidad de "gravar a las grandes empresas, a las grandes fortunas y a las grandes herencias", al tiempo que se "cobran más impuestos a esos que viven emancipados de la sociedad".

"Nosotros lo hacemos porque queremos reinsertarlos en la sociedad. Sí, porque queremos explicarles que tienen que entender que sin impuestos no hay sociedad y que sin sociedad no hay vida", ha apostillado la portavoz regionalista.